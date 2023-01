Attack on Titan - mroczny teaser trzeciej części finałowego sezonu. Jest data premiery!

fot. MAPPA

Fani anime Attack on Titan musieli czekać wiele miesięcy na nowe informacje o finałowej części. Ostatni epizod 4. sezonu został wyemitowany 4 kwietnia 2022 roku. Od tamtej pory trwały prace nad dokończeniem historii, która jest oparta na mandze o tym samym tytule autorstwa Hajime Isayamy. Ale w końcu doczekaliśmy się aktualizacji.

Trzecia odsłona finałowej serii Attack on Titan została podzielona na dwie części. Pierwsza zostanie wyemitowana w Japonii 3 marca 2023 roku, a dokładna data premiery drugiej nie została jeszcze ujawniona, ale na pewno pojawi się jeszcze w tym roku.

Yuichiro Hayashi, czyli reżyser zajmujący się dubbingiem, wyjaśnił skąd wzięło się to opóźnienie. Ma to związek z wciąż trwającą pandemią i COVID-em. Obecnie aktorzy podkładają głosy swoim postaciom, ale muszą robić to pojedynczo, co jest czasochłonne. Przed pandemią nagrywanie trwało pięć godzin, a teraz siedem. Reżyser i personel są przepracowani, ale wszystkim zależy, aby odpowiednio wykonać swoją pracę.

Wraz z ogłoszeniem premiery nowego odcinka udostępniono również mroczny teaser zapowiadający dalszą część historii. Widzimy Dudnienie oraz terror jaki ze sobą niosą ogromni tytani rozdeptujący ludzi. Pojawia się też młody Eren. Zobaczcie poniżej.

Attack on Titan - teaser finałowej części 4. sezonu

Attack on Titan - plakaty z finałowej części 4. sezonu

Attack on Titan - sezon 4, odcinek 28

Za finałowy sezon Attack on Titan jest odpowiedzialne studio MAPPA, które zajmuje się też kilkoma innymi dużymi projektami jak Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man oraz Saga Winlandzka. To ostatnie anime można oglądać na Netflix, gdzie co tydzień pojawiają się nowe odcinki 2. sezonu.