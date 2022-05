Avatar 2: Istota wody - wyciekły zdjęcia ze zwiastuna. Bohaterowie po latach

fot. 20th Century Fox

Avatar był ważnym filmem w historii kina, który pokazał moc grafiki komputerowej. Po trzynastu latach James Cameron powraca do franczyzy. Avatar: Istota wody pokaże dalsze losy rodziny Sullych.

Do Internetu wyciekły pierwsze kadry ze zwiastuna filmu. Na ujęciach widać, jak wyglądają znani widzom bohaterowie po latach. Mamy też ciekawe zdjęcie z wody, która będzie kluczowym elementem środowiska w kontynuacji.

Avatar 2: Istota wody - zdjęcia

Pierwsze cztery zdjęcia ze zwiastuna są na początku galerii. Dalej są starsze fotki z planu i grafiki.

Avatar: Istota wody - wyciek

Avatar: Istota wody - o czym jest film?

Sielanka rodziny Sullych zostaje zakłócona, gdy RDA powraca do Pandory, a Jake jest zmuszony przenieść się z rodziną do miejsca, które jest postrzegane jako bezpieczna przystań na rafie. Mieszka tam klan, nazywany Metkayina. Bohaterowie nie są już w znanym sobie środowisku. Czują się jak ryba wyjęta z wody i muszą zmierzyć się z obcą kulturą, a także czynnikami naturalnymi, do których nie są przyzwyczajeni.

Avatar 2 - premiera 16 grudnia 2022 roku tylko w kinach.