Avatar: Stephen Lang o roli głównego antagonisty serii

Źródło: cbr.com

Miłośnicy filmu Avatar Jamesa Camerona z niecierpliwością oczekują kolejnych części franczyzy. Przypomnijmy, że z uwagi na pandemię produkcja Avatar 2 została opóźniona. Co jakiś czas fani mogą jednak liczyć na nowe doniesienia czy grafiki koncepcyjne, a w ostatnim czasie nowego wywiadu udzielił Stephen Lang, wcielający się w serii w pułkownika Milesa Quaritcha, antagonistę. Cameron ujawnił, że ta postać posłuży jako czarny charakter we wszystkich czterech sequelach i pozostanie głównym złoczyńcą sagi. Aktor zapowiedział, że w kolejnych odsłonach nie będzie już tak "duży" (chodzi o masę mięśniową), jak w "jedynce": zaznaczył, że powróci szczuplejszy, jednak nie wdawał się w szczegóły. Zasugerował też, że zobaczymy go w znanej, ludzkiej postaci. A co sprawi, że na przestrzeni długiej serii wciąż pozostanie interesującym dla widzów antagonistą?

Na pewno nie mogę powiedzieć nic w stylu: on przez cały czas będzie dokładnie taki sam. Myślę, że jest niesamowicie fascynującą postacią i nie wróciłby, gdybym Jim Cameron również nie był nim zafascynowany i nie chciał zobaczyć, jak potoczą się jego losy. Dokąd ta postać zaprowadzi go jako scenarzystę, reżysera? Dokąd poprowadzi mnie jako aktora? Tak, myślę, że możecie doszukać się pewnych obszarów ekstremalnego wręcz rozwoju postaci, ale dostrzeżecie też - podobnie - obszary regresji. Oczywiście, musimy sprawić, by był jak najciekawszy, a pod koniec jego życiowa podróż musi wydawać się czymś interesującym. Widzowie muszą cieszyć się z tego, że mogli ją obserwować. To właśnie staramy się zrobić.

To całkiem intrygujące, bo ostatecznie może się okazać, że u kresu swej podróży pułkownik okaże się kimś więcej, niż tylko zwykłym antagonistą z niezmieniającą się motywacją. Liczymy na ciekawy i oryginalny rozwój tego charakteru.

W filmie Avatar 2 powrócą Sam Worthington, Zoe Saldana, Giovanni Ribisi, Sigourney Weaver, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder oraz Matt Gerald. Do nowych członków obsady należą natomiast Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, David Thewlis, Vin Diesel a także CJ Jones.

Avatar 2 - premiera filmu zaplanowana jest na 16 grudnia 2022. Kolejne części franczyzy będą trafiać na ekrany w dwuletnich odstępach.