Avatar 2 - kiedy na Blu-ray? Data premiery światowej wycieka do sieci

fot. materiały prasowe

Według kanadyjskiego dystrybutora Blu-ray film Avatar: Istota wody ma ustaloną premierę światową na tym nośniku. Ma on pojawić się na Blu-ray i 4K UHD już 20 czerwca 2023 roku. Co ciekawe, gdy fani zauważyli tę datę, a media zaczęły się o niej rozpisywać, dystrybutor usunął informację ze swojej strony. Wygląda na to, że została ona opublikowana zbyt szybko.

Avatar 2 - kiedy na Blu-ray?

Disney na obecną chwilę nie ogłosił otwarcie i oficjalnie daty premiery. Jednak przeciek od dystrybutora nośnika wskazuje nam na to, że ta data jest już ustalona. Dla porównania Avatar pojawił się na DVD i Blu-ray aż 125 dni po premierze kinowej.

Przypomnijmy, że obecnie Avatar 2 jest dostępny w platformach VOD. W nich też można zakupić dostęp do filmu. W przyszłości ma pojawić się również w serwisie streamingowym Disney+, ale nie jest wiadome, kiedy to może nastąpić. Najpewniej film dobrze się sprzedaje na VOD, więc może nie nastąpić to zbyt szybko.

Avatar: Istota wody zebrał 2 mld 319,3 mln dolarów. Jest to trzeci najbardziej dochodowy film w historii kina.