Avatar 2 - złoczyńca Quaritch wróci na Pandorę po śmierci. Stephen Lang zdradził, jak to możliwe

W filmie Avatar 2 Stephen Lang ponownie sportretuje złoczyńcę Quaritcha - ujawnienie tego faktu było nie lada zaskoczeniem dla fanów. Przypomnijmy, że w pierwszej części z 2009 roku postać ta poniosła śmierć z rąk Neytiri w trakcie jednej z kluczowych sekwencji; bohaterka strzeliła w kierunku antagonisty z łuku, trafiając w jego serce. W wywiadzie dla magazynu Empire Lang postanowił jednak wyjawić, w jaki sposób dojdzie do ekranowego "zmartwychwstania" Quaritcha:

On jest genetycznie zmodyfikowanym, działającym autonomicznie awatarem. Został pobrany niczym plik na komputerze - jego umysł, emocje i, co może jeszcze bardziej interesujące, prawdopodobnie także jego dusza. To wszystko jest w gruncie rzeczy ezoteryczne. Jego bank pamięci jest całkowicie zapełniany aż do momentu, w którym faktycznie odbywa się przeniesienie jego DNA. Istnieją więc pewne rzeczy, których on kompletnie nie pamięta. Nie ma żadnego wspomnienia o swojej śmierci.

Informacja ta otwiera furtkę do ekranowego powrotu także innych żołnierzy wchodzących w skład oddziałów RDA - wśród nich portretowanego przez Matta Geralda Wainfleeta.

Avatar: Istota wody wejdzie na ekrany polskich kin 16 grudnia.