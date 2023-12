Avatar 3 - James Cameron potwierdza powrót postaci z dwójki. Fani na to czekali

fot. IMDb.com/© cedricdumler ©️20thCenturyStudios

James Cameron potwierdził, że postać Ronal, w którą wcielała się w filmie Avatar: Istota wody Kate Winslet na pewno powróci w Avatarze 3. W rozmowie z magazynem People ujawnił, że nie tylko znów zobaczymy tę postać, to jej rola będzie większa niż w dwójce. Dodał także, że wysłał aktorkę do "szkoły" do prawdziwego szamana, aby móc posiąść określoną wiedzę potrzebną do jej roli w Avatarze 3. Okazuje się, że wszelkie rytuały, które Ronal będzie wykonywać są oparte na prawdziwych.

fot. materiały prasowe

Avatar 3 - co wiemy?

Wbrew pozorom powrót Winslet nie był aż taki pewny, bo w zapowiedziach przede wszystkim mówiono o nowym plemieniu i nowościach, a nic o tym, czy ta grupa z dwójki będzie jeszcze odgrywać rolę w tej fabule. Dzięki potwierdzeniu Camerona wiemy, że tak też będzie.

Avatar 3 jest już nakręcony, a obecnie trwa dwuletni etap postprodukcji, nad którą czuwa sam James Cameron. Ma ona miejsce w Nowej Zelandii, która stała się siedzibą Camerona. Zapowiadał już, że cokolwiek będzie tworzyć, będzie to kręcić tylko w tym kraju.