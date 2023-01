Avatar 3 - James Cameron o nowych miejscach na Pandorze. Komiks zdradza, co stało się z matką Pająka

fot. materiały prasowe

Avatar: Istota wody w reżyserii Jamesa Camerona wciąż można oglądać w kinach. Film zarobił 1,76 miliarda dolarów na całym świecie, stając się najbardziej dochodową produkcją 2022 roku, a także zajmując siódme miejsce na liście najlepiej zarabiających tytułów w historii. Zatem nie dziwi, że już pojawiają się pytania o kontynuację historii Na'vi oraz planety, na której żyją.

Avatar 3 był kręcony jednocześnie z drugą częścią. James Cameron we wcześniejszych wywiadach żartował, że "wkrótce przeprowadzi dyskusję z najlepszymi ludźmi w Disneyu" na temat "planu gry dla Avatara 3". Zdradził też, że planuje wprowadzić nową rasę - ludzi popiołu, którzy reprezentują ognisty, wulkaniczny biom. W wywiadzie dla koreańskiego B TV rozwinął ten temat. Przyznał, że wszystko, co powinniśmy zobaczyć i poznać znajduje się na Pandorze. Nie trzeba lecieć na inne planety, aby opowiedzieć tę historię.

Więc możemy udać się na pustynię. Możemy udać się w góry. Możemy iść do tajgi, lasu strefy umiarkowanej, a nie tylko do lasu tropikalnego. Możemy przenieść się w rejon polarny. Zobaczymy dużo - ujrzymy różne sposoby adaptacji różnych kultur w tych filmach.

Reżyser na tym nie poprzestał, zdradzając jeszcze więcej szczegółów:

Udamy się też do miejsc, które bardzo trudno opisać. I jestem pewien, że będzie to bardzo trudne do zrobienia. Ale jest kilka niesamowitych wizerunków, których stworzenie ekscytuje mnie. Ale wszystko zależy od tego, czy odniesiemy sukces [z Avatarem 2], prawda? Nie chcemy kręcić kontynuacji filmu, który sobie dobrze nie poradził. Miejmy nadzieję, że ludzie dobrze przyjmą ten film i zakochają się w tych postaciach, a potem będą chcieli zobaczyć co dalej.

Avatar 3 trafi do kin 20 grudnia 2024 roku.

Avatar: Istota wody - jak zginęła matka Pająka?

Jack Champion wcielił się w postać o pseudonimie Pająk (Miles Socorro) w drugiej części Avatara. Był jednym z adoptowanych dzieci Jake'a Sully'ego i Neytiri. W filmie nie wyjaśniono, jak zginęła matka tego bohatera. Odpowiedź można znaleźć w komiksie Avatar: The High Ground. Matka Pająka to Paz Socorro, która była jednym z żołnierzy SecOps - zginęła podczas "ostatniej wielkiej bitwy". Zobaczcie poniżej skany.

Avatar: The High Ground