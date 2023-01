Avatar 3 oraz reszta sequeli różnią się w jednym aspekcie od filmów Marvela i DC. James Cameron wyjaśnia

Źródło: 20th Century Studios

Podczas rozmowy z telewizją z Korei Południowej podczas promocji filmu Avatar: Istota wody padł temat Avatara 3 i kolejnych sequeli będących częścią jego sagi. Użył on porównania do filmów Marvela i DC, by podkreślić, czym jego produkcje nie będą i czego nie będą powielać z tego typu widowisk.

Avatar 3, 4 i 5 - czarny charakter

- To nie jest jak superbohaterska opowieść z Marvela i DC, w której w każdym filmie jest nowy złoczyńca. U nas jest to ta sama osoba. Ten sam przeciwnik przez całą serię. Jednakże on ewoluuje, co samo w sobie będzie interesujące, gdy wprowadzimy dodatkowych wrogów, ale także i nowych sojuszników.

Cameron nie ma tylko negatywnych skojarzeń z filmam superbohaterskimi. W rozmowie z Brandonem Davisem z comicbook.com zgodził się, ż ten gatunek pozwolił spopularyzować w branży zainteresowanie efektami specjalnymi. Dodał, że współpracują z nim WETA Digital co chwilę rekrutuje nowych ludzi do tej pory współpracujących z firmami tworzącymi filmy superbohaterskie.

Avatar 3 jest już nakręcony. Premiera w grudniu 2024 roku.