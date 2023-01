Box Office - Avatar 2 bliski 2 miliardów dolarów. Mężczyzna imieniem Otto przewyższa oczekiwania

fot. IMDB.com

W USA trwa długi weekend z okazji dnia Martina Luthera Kinga, który wypada w poniedziałek 16 stycznia 2023 roku. Mamy więc szacunkowe wyniki z 3-dniowego weekendu, ale też z 4-dniowego długiego weekendu. Finalne wyniki będą znane w środę.

Avatar 2 - król box office

Avatar: Istota wody nadal dobrze sobie radzi na amerykańskim rynku zbierając 38,5 mln dolarów z 4-dniowego weekendu. Do tej pory na tym rynku zebrano 570,3 mln dolarów. Szacuje się, że Avatar 2 powinien ostatecznie przebić wynik Titanica, który wynosi 659,3 mln dolarów. Do pierwszego weekendu lutego hit Jamesa Camerona nie ma absolutnie żadnej konkurencji, która byłaby w stanie zrzucić go z pierwszego miejsca. Na razie piąty w weekend z rzędu je okupuje. Co ciekawe, jest to trzeci najlepszy piąty weekend w historii po filmach Snajper (64,6 mln dolarów) i Avatar(42,7 mln dolarów).

Avatar 2 na świecie nadal radzi sobie wyśmienicie, notując zaledwie 36% spadku frekwencji. Tym razem zebrał 88,7 mln dolarów. Razem ma 1 mld 331 mln dolarów. Oznacza to, że film Jamesa Camerona jest piątym najbardziej dochodowym tytułem poza USA w historii. Top 4 to: Avatar, Avengers Endgame, Titanic i Avengers: Wojna bez granic. Te ostatni jest do pobicia, bo jego wynik to 1 mld 370 mln dolarów. Sumując, na koncie Avatara 2 mamy 1 mld 894 mln dolarów. Przekroczenie 2 mld dolarów to już kwestia dni.

M3GAN nadal radzi sobie dobrze, a znakomite recenzje przyczyniły się do spadku frekwencji tylko o 41%, więc jest to świetny wynik. Udało się zebrać 17,9 mln dolarów w 3 dni (21,2 mln dolarów w 4 dni). Do tej pory na rynku amerykańskim zebrano 59,7 mln dolarów). Poza USA osiąga 15,4 mln dolarów wpływów z 64 krajów (to jest 34% spadku frekwencji). Razem ze świata zebrała 34,2 mln dolarów. Sumując, na koncie 90,7 mln dolarów przy budżecie 12 mln dolarów.

Podium zamyka animacja Kot w butach: Ostatnie życzenie z wynikiem 17,3 mln dolarów w 4 dni. Do tej pory na rynku amerykańskim osiągnięto 110,2 mln dolarów. Na świecie też radzi sobie dobrze, osiągając 19,8 mln dolarów wpływów z 77 krajów (razem 141 mln dolarów). Sumując, na koncie 247,4 mln dolarów przy budżecie 90 mln dolarów.

Czwarte miejsce to Mężczyzna imieniem Otto z Tomem Hanksem. Film przewyższył wszelkie oczekiwania wchodząc do szerokiej dystrybucji. Szacowano 8 mln dolarów, a film zebrał aż 15 mln dolarów! Widzowie go świetnie oceniają i to jest dowód na to, że może być sukces. Poza USA zebrał 4,4 mln dolarów z 30 krajów (14,5 mln dolarów razem). Sumując, na koncie 35,7 mln dolarów przy budżecie 50 mln dolarów. Polska premiera kinowa odbędzie się 27 stycznia 2023 roku.