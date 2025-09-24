Avatar: Frontiers of Pandora otrzyma nowy dodatek. Połączy on grę z nadchodzącym filmem

fot. Ubisoft

W rozszerzeniu From the Ashes do gry Avatar: Frontiers of Pandora, gracze wcielą się w So’leka, zaprawionego w bojach Na’vi z klanu Trr’ong. Jego historia rozpoczyna się, gdy zostaje zdradzony i pozostawiony na pewną śmierć po zasadzce przeprowadzonej przez RDA oraz ich nowych sojuszników – brutalny klan Mangkawn, znany również jako Klan Popiołu. So’lek wyrusza, by chronić swoją rodzinę i walczyć o przetrwanie.

Dyrektor kreatywny, Omar Bouali, ujawnił, że akcja From the Ashes rozgrywa się kilka tygodni po nadchodzącym filmie Avatar: Ogień i Popiół i mniej więcej sześć miesięcy po wydarzeniach z podstawowej wersji Avatar: Frontiers of Pandoraoraz jej poprzednich dwóch rozszerzeń fabularnych (The Sky Breaker i Secrets of the Spires). Rozszerzenie przeniesie graczy do nowej lokacji : Wąwozów, które znajdują się w zniszczonej i okupowanej wersji Lasu Królewskiego.

Mimo że akcja filmu i rozszerzenia dzieje się w różnych regionach Pandory, oba dzieła współdzielą pewne DNA. Twórcy z Ubisoft Massive ściśle współpracowali z Lightstorm, aby zapewnić, że gra i film wzajemnie się uzupełniają.

Bouali wskazał, że elementy przeniesione pomiędzy oboma mediami to przede wszystkim Klan Popiołu (Mangkawn) oraz Wind Traders – frakcja, która pierwotnie pojawiła się w grze, ale zostanie również pokazana w filmie. Co więcej, w grze i w filmie pojawi się jedno bardzo wyjątkowe stworzenie, którego odkrycie ma być niespodzianką dla fanów.

Zanim na Pandorę dotrze From the Ashes, 5 grudnia (dwa tygodnie przed premierami DLC i filmu) Frontiers of Pandora otrzyma darmową aktualizację. Wprowadzi ona długo oczekiwany tryb New Game Plus oraz kamerę trzecioosobową, oferując graczom nową perspektywę rozgrywki. Samo rozszerzenie swoją premierę będzie miało 19 grudnia.