Avatar: Frontiers of Pandora otrzyma nowy dodatek. Połączy on grę z nadchodzącym filmem

Avatar: Frontiers of Pandora od Ubisoft Massive otrzyma kolejny duży dodatek fabularny w okresie świątecznym. Nowe DLC, zatytułowane From the Ashes, ma już konkretną datę premiery.
Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  dodatek 
avatar: frontiers of pandora
Avatar: Frontiers of Pandora fot. Ubisoft
W rozszerzeniu From the Ashes do gry Avatar: Frontiers of Pandora, gracze wcielą się w So’leka, zaprawionego w bojach Na’vi z klanu Trr’ong. Jego historia rozpoczyna się, gdy zostaje zdradzony i pozostawiony na pewną śmierć po zasadzce przeprowadzonej przez RDA oraz ich nowych sojuszników – brutalny klan Mangkawn, znany również jako Klan Popiołu. So’lek wyrusza, by chronić swoją rodzinę i walczyć o przetrwanie.

Dyrektor kreatywny, Omar Bouali, ujawnił, że akcja From the Ashes rozgrywa się kilka tygodni po nadchodzącym filmie Avatar: Ogień i Popiół i mniej więcej sześć miesięcy po wydarzeniach z podstawowej wersji Avatar: Frontiers of Pandoraoraz jej poprzednich dwóch rozszerzeń fabularnych (The Sky Breaker i Secrets of the Spires). Rozszerzenie przeniesie graczy do nowej lokacji : Wąwozów, które znajdują się w zniszczonej i okupowanej wersji Lasu Królewskiego.

Mimo że akcja filmu i rozszerzenia dzieje się w różnych regionach Pandory, oba dzieła współdzielą pewne DNA. Twórcy z Ubisoft Massive ściśle współpracowali z Lightstorm, aby zapewnić, że gra i film wzajemnie się uzupełniają.

Bouali wskazał, że elementy przeniesione pomiędzy oboma mediami to przede wszystkim Klan Popiołu (Mangkawn) oraz Wind Traders – frakcja, która pierwotnie pojawiła się w grze, ale zostanie również pokazana w filmie. Co więcej, w grze i w filmie pojawi się jedno bardzo wyjątkowe stworzenie, którego odkrycie ma być niespodzianką dla fanów.

Zanim na Pandorę dotrze From the Ashes, 5 grudnia (dwa tygodnie przed premierami DLC i filmu) Frontiers of Pandora otrzyma darmową aktualizację. Wprowadzi ona długo oczekiwany tryb New Game Plus oraz kamerę trzecioosobową, oferując graczom nową perspektywę rozgrywki. Samo rozszerzenie swoją premierę będzie miało 19 grudnia.

Źródło: IGN.com

Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  dodatek 
avatar: frontiers of pandora
