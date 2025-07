Avatar: Frontiers of Pandora z wielką aktualizacją dwa lata po premierze! Co trafi do gry?

fot. Ubisoft

Reklama

Ubisoft nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w kwestii rozwoju Avatar: Frontiers of Pandora. Do sieci trafiło wideo zapowiadające nadchodzące nowości. Ujawniono w nim, że w grudniu tego roku produkcja doczeka się dużej aktualizacji, w której pojawi się nowy tryb rozgrywki oraz możliwość zobaczenia świata z innej perspektywy — dosłownie.

W aktualizacji wprowadzony zostanie tryb trzecioosobowy — coś, na co wielu graczy Avatar: Frontiers of Pandora długo czekało. W materiale zapewniono, że twórcy poświęcili temu elementowi wiele uwagi, dbając o odpowiednie dostosowanie animacji, pracy kamery i sterowania, by rozgrywka była komfortowa. Drugą z nowości będzie tryb New Game Plus, który umożliwi ponowne przejście całej przygody z zachowaniem zdobytego wyposażenia oraz wprowadzi pewne zmiany — w tym potężniejszych przeciwników i szansę na zdobycie jeszcze lepszego ekwipunku.

Nowa aktualizacja Avatar: Frontiers of Pandora zadebiutuje 5 grudnia 2025 roku. Taki termin nie jest przypadkowy. Będzie to druga rocznica premiery gry, a zarazem dwa tygodnie przed debiutem filmu Avatar: Ogień i popiół w kinach.