Robert Makłowicz wraca do telewizji. Gdzie będzie można go oglądać?

fot. materiały prasowe

Reklama

Robert Makłowicz od lat pozostaje uwielbianym podróżnikiem kulinarnym i dziennikarzem. Widzowie dobrze znają go między innymi z programów Podróże Kulinarne Roberta Makłowicza (emitowane od 1999 do 2008 roku) czy Makłowicz w podróży, który był emitowany od 2008 do 2017 roku. Podróżnik prowadził również program Makłowicz w drodze, którego emisja zakończyła się w 2020 roku. Okazuje się, że widzowie już wkrótce znów będą mogli zobaczyć w telewizji zupełnie nowe kulinarne przygody Roberta Makłowicza.

Program Roberta Makłowicza doczeka się emisji w telewizji

W 2020 roku dziennikarz wystartował z własnym kanałem na YouTubie (obecnie subskrybuje go ponad 649 tysięcy użytkowników), gdzie prowadzi autorskie kulinarne show pod tytułem Robert Makłowicz. To właśnie ten internetowy program doczeka się emisji w telewizji. Pierwszy odcinek zadebiutuje na kanale Stopklatka 8 września 2025 roku. Kolejne odcinki będą emitowane od poniedziałku do piątku w godzinach 12:10 - 14:00.

O czym jest program Roberta Makłowicza?

W swoim autorskim programie Robert Makłowicz zdradza widzom ciekawostki o kuchniach odwiedzanych przez siebie miejsc oraz gotuje. Cały cykl jest zrealizowany w luźnej i osobistej formie, bez pośpiechu i narzuconego schematu. W emitowanych w telewizji odcinkach Robert Makłowicz zabierze widzów w podróż nie tylko po polskich miastach, ale też m.in. do Tajlandii, Bośni i Hercegowiny, Portugalii, Francji czy Niemiec.

Jeden z najnowszych odcinków programu Robert Makłowicz możecie zobaczyć poniżej: