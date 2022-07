Avatar: Istota wody - James Cameron o sequelach. Pada porównanie do Władcy Pierścieni Tolkiena

fot. Empire

Avatar: Istota wody to pierwsza czterech kontynuacji Avatara z 2009 roku, nad którymi prace trwały jednocześnie przez wiele lat. W nowym wywiadzie James Cameron, czyli reżyser i pomysłodawca widowisk oraz współscenarzysta otwarcie opowiadał o tym, co tworzy od dekady. Przyznje, że początkowo wahał się, czy w ogóle chce zrobić sequel Avatara. W rozmowie przyznaje, że myślał przez dwa lata zanim podjął decyzję i dopełniono formalności. Jest świadom, że po tak wciąż niepobitym sukcesie artystycznym i komercyjnym, presja przy Avatarze 2 i reszcie będzie gigantyczna. Wszyscy są jednak zgodni: tylko James Cameron mógłby sprostać presji, której poziom może być bez precedensu w popkulturze.

Avatary jak Władca Pierścieni

W jakiej skali będzie Avatar: Istota wody i reszta kontynuacji? James Cameron rzuca proste porównanie do książek Władcy Pierścieni.

- Gdy zaczynaliśmy pracę, powiedziałem ówczesnym władzom Foxa: "Zrobię to, ale musimy na to spojrzeć szerzej. Nie chcę po prostu zrobić jednego filmu, potem następnego i następnego. Chcę opowiedzieć większą historię." Wyjaśniłem im to tak: "Wyobraźcie sobie serię powieści jak Władca Pierścieni, których adaptacji dokonujecie." To było świetne w teorii, ale wówczas musiałem stworzyć te powieści, które będę adaptować.

Avatar: Istota wody

W odróżnieniu od Avatara, James Cameron nie pisał sam scenariusza. Z Cameronem pracowali Josh Friedman, Rick Jaffa i Amanda Silver (duet od Genezy Planety Małp) i Shane Salerno.

Avatar: Istota wody - premiera tylko w kinach w grudniu 2022 roku.