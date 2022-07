Avatar 2 - Sigourney Weaver zagra nastolatkę w filmie Camerona. Wszystko dzięki CGI

EMPIRE

Avatar był ważnym filmem w historii kina, który pokazał moc grafiki komputerowej. Po trzynastu latach James Cameron powraca do franczyzy. Avatar: Istota wody pokaże dalsze losy rodziny Sullych. Od dawna wiemy, że w obsadzie pojawi się Sigourney Weaver, która w pierwszej części wcielała się w Dr Grace Augustine. Postać aktorki zmarła, więc fani zastanawiali się, jaką rolę odegra w kontynuacji. Okazuje się, że zagra... adoptowaną córkę Jake'a i Neytiri.

Informację ujawnił magazyn Empire w numerze poświęconym widowisku Camerona. Jej postać jest z rasy Na'vi oraz ma na imię Kiri. 72-letnia Sigourney Weaver cieszy się z wyzwania, jakie przydzielił jej reżyser. Dobrze pamięta, jak to jest czuć się zagubioną nastolatką w wielkim świecie, więc będzie mogła to pokazać na ekranie dzięki niesamowitym efektom CGI.

Aktorka by przygotować się do roli, brała udział w warsztatach z grupą młodych dziewcząt, aby wczuć się w ich energię i spojrzenie na świat. "Sigourney po prostu stała się młodsza" - wspomina Cameron. "Wyglądała młodziej, miała więcej energii, a przez cały nasz okres pracy nigdy do końca nie wyszła z roli Kiri. Miała blask w oczach, lekkość w kroku i ducha zabawy".

Avatar 2 - premiera 16 grudnia 2022 roku.