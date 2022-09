Avatar - James Cameron o swoich wrażeniach z obejrzenia zremasterowanej wersji filmu w kinie

fot.materiały prasowe

Wielkimi krokami zbliża się ponowna premiera filmu Avatar w kinach. Będzie to zremasterowana edycja widowiska. To doskonała okazja, aby widzowie, którzy nie widzieli pierwszej części na wielkim ekranie mogli obejrzeć produkcję przed premierą sequela w grudniu. Reżyser widowiska, James Cameron, wyjawił, że obejrzał zremasterowaną wersję filmu ze swoimi dziećmi, które do tej pory widziały go jedynie na Blu-ray lub w streamingu. Powiedział, że dzięki temu seansowi lepiej zrozumiały wielkość widowiska.

Ponadto Cameron podzielił się swoją refleksją na temat obecnej tradycji chodzenia do kina. Stwierdził, że powoli wraca to do stanu sprzed pandemii, jednak spadek widzów był związany z brakiem dużych tytułów. Stwierdził, że Avatar to typowe "dziecko z plakatu", czyli film, który najlepiej sprawdza się na wielkim ekranie.

Avatar - ciekawostki i fakty

Wstępne prace nad szkicami filmu pojawiły się już w połowie lat 90. Cameron obejrzał wtedy Pocahontas, animację Disneya z 1995 i pomysł, aby żołnierz zakochał się w córce swojego wroga, stał się rdzeniem opowieści. Istnieją też inne podobieństwa. Inicjały Jake'a Sully'ego (J.S.) są takie same jak bohatera Johna Smitha. Twórca chciał, aby w postać Neytiri wcieliła się Q'orianka Kilcher. Wszystko przez to, że zobaczył ją w roli Pocahontas w Podróży do Nowej Ziemi (2005).

Avatar - o czym film?

Bohaterem filmu jest Jake Sully, były żołnierz, który po śmierci swojego brata bliźniaka zastępuje go w wyprawie na planetę Pandora. Mężczyzna ma za pomocą tytułowego avatara zasymilować się i poznać zwyczaje rasy Na'vi, która zamieszkuje planetę. W tym celu umysł Jake'a jest przenoszony do stworzonego specjalnie dla niego ciała kosmity. Z czasem Sully zakochuje się w Neytiri, przedstawicielce Na'vi i staje do walki z oddziałami bezdusznej korporacji, która chce jedynie wycisnąć z Pandory jej drogocenne zasoby.

Avatar - premiera zremasterowanej wersji w Polsce 23 września.