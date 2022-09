Avatar: Istota wody - Sigourney Weaver o graniu nastolatki w filmie. To bardzo fizyczna rola

fot. 20th Century Studios

Avatar: Istota wody jest kontynuacją historii z filmu z 2010 roku, która rozgrywa się 10 latach po wydarzeniach z pierwszej części. Ponownie za kamerą stanął James Cameron, a do swoich ról powracają Sam Worthington jako Jake i Zoe Saldana w roli Neytiri. Bohaterowie założyli rodzinę i mają teraz dzieci: Neteyam (Jamie Flatters), Lo’ak (Britain Dalton), Tuktirey (Trinity Bliss) i adoptowaną córkę Kiri. Tę ostatnią postać, pochodzącą z rasy Na'vi, gra Sigourney Weaver.

Przypomnijmy, że aktorka w pierwszej części wcielała się Dr Grace Augustine, która zmarła. W rozmowie z magazynem Interview, Weaver odniosła się do grania nastolatki. Określiła to "największym wysiłkiem", bo musiała to zagrać w każdy możliwy sposób. Stwierdziła też, że gdyby Cameron nie znał jej tak dobrze to nie obsadziłby jej w czymś tak głupkowatym jak to.

W wywiadzie aktorka przyznała, że reżyser stawia przed nią wyjątkowe wyzwanie, aby uzyskać to, czego chce. Dodała, że musiała pracować w zupełnie inny sposób, aby zagrać tę postać. Była to bardzo fizyczna rola, ponieważ wiązało się z pokonywanie przeszkód (parkour), wykonywaniem ćwiczeń burpees oraz freedivingiem (nurkowanie na wstrzymanym oddechu). Weaver nauczyła się pływać pod wodą bez zaczerpnięcia powietrza przez sześć i pół minuty. Spędzili nad tym rok za co jest naprawdę wdzięczna.

Avatar: Istota wody - zdjęcia

Avatar 2 - zdjęcie z planu

Avatar 2 - premiera filmu została zaplanowana na 16 grudnia 2022 roku.