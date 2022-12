Avatar - w kontynuacjach dojdzie do walki między społecznościami Pandory? James Cameron ujawnia

materiały prasowe

Avatar przedstawił widzom Na'vi przystosowanych do życia w lesie, natomiast w Avatar: Istota wody, James Cameron pokazał widzom lud Metkayina, społeczność dostosowaną do życia w środowisku wodnym. Jak zdradza reżyser w rozmowie z 20 Minutes, trzecia część pokaże nam kolejną społeczność Pandory.

W dwóch pierwszych częściach widzieliśmy zatem ludy Pandory w bardzo pozytywnym świetle, natomiast ludzie byli tymi złymi. Doszło do walki między gatunkami, ale Cameron zdradza, że w kolejnych odsłonach nie zabraknie też konfliktów między społecznościami Pandory. Wyjaśnił, że będzie eksplorował "kultury inne niż te, które już pokazałem".

Chcę ukazać Na'vi z innej strony, ponieważ na razie widzimy tylko ich dobre strony. W pierwszych filmach są negatywne przykłady ludzi i bardzo pozytywne Na'vi. W Avatarze 3 zrobimy trochę na odwrót. Będziemy też odkrywać nowe wszechświaty, jednocześnie kontynuując historię głównych bohaterów. Mogę powiedzieć, że ostatnie części będą najlepsze. Pozostałe były wprowadzeniem, nakryciem do stołu przed głównym daniem. Ale oczywiście wszystko będzie zależało od tego, jak Avatar 2 zostanie przyjęty, czy znajdzie swoją publiczność.

W tym samym wywiadzie twórca dodał, że pokaże kulturę Na'vi związaną z ogniem. Wykorzystywać będą go nie tylko w sposób praktyczny, ale też będzie to odniesienie do ich natury i przysposobienia.