Avatar - film powraca do kin we wrześniu. Oto zwiastun i plakat promujące wydarzenie

Avatar to kultowy już film z 2009 roku w reżyserii Jamesa Camerona. W grudniu do kin na całym świecie trafi sequel produkcji. W związku z czym Disney postanowił w oczekiwaniu na widowisko przypomnieć fanom (i nie tylko) na dużym ekranie pierwszą część. 23 września w kinach na świecie (w tym w Polsce) ponownie pojawi się Avatar. Do sieci trafił zwiastun promujący produkcję. Materiał możecie sprawdzić poniżej.

W filmie były żołnierz, Jake Sully, zostaje wysłany w zastępstwie swojego brata bliźniaka, na planetę Pandora, gdzie ma badać i po części również zinfiltrować lokalną rasę kosmitów, Na'vi. Wszystko to bohater dokonuje w wyprodukowanym dla niego ciele Na'vi, do którego zostaje przeniesiony jego umysł. Z czasem Jake zakochuje się w przedstawicielce rasy, Neytiri i postanawia walczyć z bezwzględną korporacją i jej armią, dla której liczą się tylko złoża drogocennego metalu występujące na Pandorze.

Avatar - zwiastun

Avatar: Istota wody

Natomiast 16 grudnia w polskich kinach zadebiutuje sequel produkcji, Avatar: Istota wody. W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Jemaine Clement, Stephen Lang, Michelle Yeoh i Oona Chaplin. Reżyseruje twórca pierwszej części James Cameron.

