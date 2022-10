Avengers 5 - Jonathan Majors już pracuje z reżyserem. Zapowiada formę historii

fot. materiały prasowe

Avengers: The Kang Dynasty zostanie wyreżyserowane przez Destina Daniela Crettona, który zasłynął w opinii szerokiej widowni filmem Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni. Co prawda szczegóły fabuły wciąż są trzymane w tajemnicy, jednak opierając się na samej nazwie filmu, można przypuszczać, że ujrzymy historię tytułowego złoczyńcy, którego portretuje Jonathan Majors. Aktor zresztą podzielił się pierwszymi szczegółami odnośnie nadchodzącego projektu.

Jonathan Majors o Avengers 5

Artysta w rozmowie z Variety przybliżył kulisy spotkań z reżyserem. Majors jest zachwycony warsztatem filmowca.

Cóż, mieliśmy po prostu kilka pogawędek. Rozmawialiśmy przez bardzo długi czas. Ma otwarty umysł, otwarte serce i jest rozsądny. Praca, którą wykonuje jest realistyczna.

Zdradził również, co stanowić będzie najważniejszą część w historii:

Mamy do czynienia z mitami. Czym jest Kang? Czym jest film? Co to jest film MCU? Co to oznacza? Jak to wygląda? To są pytania, które zadajemy, ale wszystko to działa, ponieważ jest mocno osadzone w naszej rzeczywistości. I naprawdę, naprawdę schowane w danych okolicznościach - co dzieje się między tymi ludźmi i co możemy rozświetlić dla siebie jako gatunku.

Avengers: The Kang Dynasty ma mieć premierę w kinach 2 maja 2025 roku.