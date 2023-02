Avengers 5 - padła sugestia masowej śmierci herosów. Zginie jedna z ikon Marvela i MCU?

Art of Time Travel/Marvel

Choć do premiery Avengers 5 pozostało jeszcze sporo czasu, scenarzysta wspomnianej odsłony MCU i zarazem filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania, Jeff Loveness, w ostatnich dniach stosunkowo często zabiera głos na temat The Kang Dynasty. Teraz w wywiadach dla serwisów Comicbook i Hollywood Reporter zasugerował on, że w rzeczonej produkcji zobaczymy masową śmierć tytułowych herosów - amerykańskie portale popkulturowe w nawiązaniu do tych słów spekulują, że życie może stracić jedna z ikon Kinowego Uniwersum Marvela.

Loveness przyznał, że w czasie prac nad Ant-Manem 3 rozważano uśmiercenie kilku głównych bohaterów. Taki obrót spraw kojarzył mu się jednak z kopiowaniem pomysłu rzezi dokonanej w MCU przez Thanosa:

Tak, rozmawialiśmy o tym. Opracowaliśmy wiele wariantów historii, lecz taki zabieg wydawał się nam zbyt oczywisty. Zawsze można o nim dyskutować, jednak czuliśmy, że byłaby to kalka z działań Thanosa, który wchodzi z przytupem i zostawia za sobą stos ofiar. Dostrzegam krytyczne głosy, ale to był dopiero początek wieloetapowej historii, którą zaczęliśmy opowiadać. To był też przecież film o Ant-Manie.

Scenarzysta rozwinął swoją wypowiedź:

Czarnoksiężnika z Oz Parku Jurajskim Ludzie mówią teraz, że chcieliby to (masową śmierć bohaterów - przyp. aut.) zobaczyć na ekranie. Naprawdę chcielibyście jednak ujrzeć, jak Ant-Man zostaje zamordowany w swoim trzecim filmie? Rozmawialiśmy o tym długo, przerabialiśmy nasze plany, ale chyba nie chcielibyście oglądać, w którym Dorotka ginie i nigdy nie wraca do domu? Ant-Man 3 na poziomie konwencji miał być jednym z tych klasycznych filmów przygodowych. Jeśli wszyscy zostaliby zjedzeni przez dinozaury w, raczej nie zdecydowalibyście się na pójście do kina na kolejną część.

To właśnie wtedy Loveness przyznał, że widzowie, którzy czekają na zobaczenie rzezi herosów, powinni być usatysfakcjonowani po seansie Avengers 5:

Dla spragnionych ekranowej krwi fanów będziemy mieli taki mały film o tytule Avengers: The Kang Dynasty - on na pewno sprowadzi na was żar.

Z drugiej strony filmowiec przyznał, że w chwili obecnej właściwie trudno określić, o jakim etapie prac nad scenariuszem Avengers 5 możemy mówić - Loveness porównał go do "jet lagu po kampanii promocyjnej", zapewniając jednak, że wraz z reżyserem Destinem Danielem Crettonem "dobiera najlepsze elementy układanki" i na pewno ma "plan".

Kto zginie w Avengers 5?

Scenarzysta produkcji co prawda nie zdradził, którzy z bohaterów MCU poniosą śmierć w walce z Kangiem, lecz amerykańskie portale popkulturowe mają już na tym polu faworyta - zginąć miałby więc Thor, którego inne wersje Zdobywca zabijał już w przeszłości. Mówi się również o uśmierceniu większości, jeśli nie wszystkich poza Cassie Lang członków drużyny Ant-Mana.

Namor w The Kang Dynasty?

Loveness w wywiadzie dla comicbook.com zapytany o to, co przygotowuje dla fanów MCU, wyjawił, że jest "podekscytowany napisaniem historii o Namorze". Choć trudno jednoznacznie ocenić kontekst tej wypowiedzi, dziennikarze wzięli ją za sugestię, że władca Talokan może pomóc Mścicielom w walce z Kangiem w Avengers 5.

Avengers 5 - kogo zobaczymy na ekranie? Fani stworzyli plakaty bohaterów

Avengers 5 - praca fana - Loki

Film Avengers: The Kang Dynasty wejdzie na ekrany kin 2 maja 2025 roku.