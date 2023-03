Avengers 5 - Kang ma swoje Kamienie Nieskończoności? Scenarzysta uchyla rąbka tajemnicy

Marvel

Kang Zdobywca to nowe wielkie zagrożenie dla MCU po Thanosie. Jak wiemy, poprzedni złoczyńca próbował zebrać wszystkie Kamienie Nieskończoności, by wypełnić swój plan. Niektórzy fani uważają, że Kang Zdobywca będzie chciał w podobny sposób połączyć potężne artefakty, które są w kształcie pierścieni - tak jak zresztą jego technologia - by zdobyć pełną kontrolę nad multiwersum. Jeff Loveness, scenarzysta Avengers 5, w nowym wywiadzie wydaje się sugerować, że to całkiem dobry trop. Zobaczcie sami.

Avengers 5 - Kang ma swoje Kamienie Nieskończoności?

Scenarzysta Avengers: The Kang Dynasty w rozmowie z Backstory Magazine odniósł się do sceny z Lokiego, w której He Who Remains tłumaczył, jak jego różne warianty wymieniają się technologią. Jego zdaniem cała ta wypowiedź prowadzi do jeszcze ważniejszego pytania, czyli dlaczego właśnie ta technologia stanie się tak wielkim zagrożeniem dla całego uniwersum. Następnie potwierdził, że jest związek pomiędzy pierścieniami Kanga na Krześle Czasu, a innymi artefaktami MCU w tym kształcie.

To już wchodzi na obszar spojlerów, ale jestem pewien, że niektórzy już zauważyli, że ma technologię związaną z pierścieniami, albo że jego glify są do czegoś podobne. Więc myślę, że zobaczymy, jak Kang zostawiał po sobie ślady w całym MCU od dłuższego czasu.

O jakie artefakty może chodzić? Fani obstawiają Dziesięć Pierścieni z Shang-Chi i bransolety Kamali z Ms. Marvel.

Doktor Strange 2 - było nawiązanie do Kanga?

Scenarzysta wspomniał też o scenie po napisach z filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania, w której wszystkie warianty Kanga "teleportowały się" w to samo miejsce, sugerując że coś bardzo podobnego zrobił ktoś inny w Doktor Strange w multiwersum obłędu.

Myślę, że wspólnymi siłami staramy się powiązać jego język technologiczny, bez zdradzania za dużo. Ale był wszędzie.

Bohaterowie Marvela, którzy mogą pojawić się w Avengers 6

Magik - New Mutants (2020)