Avengers 5: The Kang Dynasty - jakie postacie pojawią się w filmie? Scenarzysta wyjawił kilka

Jeff Loveness obecnie pracuje nad scenariuszem filmu Avengers 5: The Kang Dynasty. Nic w tym aspekcie się nie zmieniło pomimo krytyki Ant-Mana 3. W rozmowach promujących widowisko MCU pada temat Avengers 5 i sam Loveness przyznaje, że musi uważać co mówi, bo wpadnie w tarapaty i że raczej musi lepiej podchodzić do tych rozmów. Nic dziwnego, bo wygląda na to, że przypadkiem potwierdził obecność kilku postaci w Avengers 5.

Avengers 5: The Kang Dynasty - jakie postacie?

W rozmowie z Polygonem zasugerował, że na ekranie zobaczymy Hawkeye'a, Moon Knighta oraz Daredevila. Uznał w tej rozmowie, że Hawkeye będzie mieć ciężko w walce z Kangami, ale Moon Knight i Daredevil powinni dobrze sobie poradzić. Co prawda, nie padły słowa: "tak, te postacie się pojawią", ale każdy interpretuje tę wypowiedź jako pierwszą sugestię, że raczej ich zobaczymy. Nie jest to też szczególnie zaskakujące, bo powinniśmy zobaczyć wszystkie wprowadzone postacie z 4. fazy MCU.

W innej rozmowie z comicbook.com stwierdził, że obecnie w Marvel Studios w kontekście Avengers 5 są bardziej podekscytowani aktorami niż postaciami. Wówczas powiedział takie zdanie:

- Mamy Florence Pugh, Jonathana Majorsa i Letitie Wright. Mamy długą ławkę naprawdę świetnych aktorów i każdy dostanie szansę, by zabłysnąć. Nie mogę powiedzieć kto dokładnie. Nie mogę powiedzieć kto zabłyśnie.

Wygląda więc na to, że to zdanie potwierdza obecność Jeleny, czyli nowej Czarnej Wdowy oraz Shuri, czyli nowej Czarnej Pantery.

W jeszcze innym wywiadzie powiedział, że przy pracy nad scenariuszem nie wykorzystuje Fantastycznej Czwórki oraz Blade'a. Pamiętajmy, że prace nad scenariuszem wciąż trwają i ten proces sprawia, że kwestię składu Avengers może się jeszcze zmieniać. Nie jest też wykluczone, że potem inny scenarzysta wprowadzi korekty, jak to wielokrotnie miało miejsce.

Avengers 5 - premiera w 2025 roku.

