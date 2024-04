Avengers 5 - zmiana pomysłu na film. Jacy superbohaterowie mogą się pojawić?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Avengers 5 to projekt, który musiał zostać przebudowany przez Marvel Studios, ponieważ podjęto decyzję o rezygnacji lub zmniejszeniu roli Kanga Zdobywcy. Na temat szczegółów dalszych losów złoczyńcy są szczątkowe informacje, więc nie wiadomo, co ostatecznie będą chcieli z nim zrobić. Według ostatnich doniesień Kang nadal miał odgrywać rolę w Avengers 5, ale inny potężny złoczyńcą miał tutaj również się pojawić. To wszystko jednak wciąż się zmienia, bo Marvel Studios pracuje nad opracowaniem wizji po podjętej decyzji, na którą wpływ miało zwolnienie odtwórcy roli Kanga, Jonathana Majorsa.

Avengers 5 - zmiana wizji

Teraz niezawodny Daniel Richtman, którego doniesienia często się sprawdzają, twierdzi, że Marvel rozgryzł kierunek rozwoju fabuły w Avengers 5. Okazuje się, że wprowadzono zmianę w stosunku do pierwotnej wizji - historia ma skupiać się na mniejszej grupie superbohaterów, niż fani mogliby oczekiwać. Zwłaszca, że wcześniej mówiło się o naprawdę wielkiej liczbie osób w tym gronie.

Miałyby też pojawić się nowe postacie, ale według aktualnych danych, Fantastyczna Czwórka nie jest na tej liście. Do tego Richtman twierdzi, że Marvel już powiadomił aktorów z poprzednich produkcji o Avengers, aby w odpowiednim czasie mieli pusty terminarz, by pracować na planie.

Oznacza to, że znani superbohaterowie z poprzednich filmów mają tutaj odegrać ważne role - na razie nie sprecyzowano, które nowe postaci się pojawią, ale można spekulować, że mogą być to niektórzy z następującej listy: Czarna Pantera w wersji Shuri, Czarna Wdowa w wersji Jeleny, nowy Kapitan Ameryka w wersji Sama, Ms. Marvel, Shang-Chi, She-Hulk i inni, których wprowadzono w 4. fazie MCU.

Na razie jest to plotka, której nikt nie potwierdza, ani nie dementuje. Z uwagi na to, że wszelkie wstępne prace wciąż trwają, wiele jeszcze może się zmienić.

Avengers 5 - premiera zaplanowana jest na 2026 roku.

