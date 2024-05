Wątek ze Spider-Mana w Avengers 6. Chodzi o rzecz z jednej sceny po napisach

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nowa plotka o Avengers 6 pochodzi z rzetelnego portalu Cosmic Circus. Według @AlexFromCC w filmie Avengers: Secret Wars zobaczymy rozwiązanie wątku ze sceny po napisach widowiska Spider-Man: Bez drogi do domu. Czego ona dotyczyła?

Avengers 6 z wątkiem Spider-Mana

We wspomnianej scenie po napisach dowiedzieliśmy się, że Eddie Brock (Tom Hardy) aka Venom został odesłany z MCU do swojego uniwersum. Gdy jednak już zniknął, okazało się, że część symbiotu Venoma została w MCU i to właśnie ta kwestia zostanie poruszona w Avengers 6. Na ten moment jednak nie ujawniono żadnych konkretów.

Pamiętajmy by traktować to z dystansem, bo to plotka, której nikt nie potwierdza, ani nikt jej nie dementuje. Prace nad Avengers: Secret Wars trwają i jeszcze niektóre wątki mogą się zmienić.

Przypomnijmy, że w komiksach w takiej sytuacji najpierw Peter Parker powiązał się z symbiotem i miał czarny kostium. Podobnie jak to pokazano w filmie Spider-Man 3 w reżyserii Sama Raimiego.

Swego czasu też była plotka, że w Avengers: Secret Wars mógłby pojawić się Venom Toma Hardy'ego, ale nic nie zostało potwierdzone. Tę postać na pewno zobaczymy w filmie Venom: The Last Dance, który ma premierę jesienią 2024 roku.