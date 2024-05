Jak krytycy oceniają Królestwo Planety Małp? Są pierwsze opinie - "fenomenalne" i "wyśmienite" wizualne widowisko!

fot. materiały prasowe

Już za kilka dni Królestwo Planety Małp wejdzie na ekrany kin. Widzowie będą mogli powrócić do ukochanej franczyzy, obserwując wydarzenia następujące aż 300 lat po fabule Wojny o planetę małp. Spora część krytyków obejrzała już film na pokazach przedpremierowych. Podzielili się swoimi pierwszymi reakcjami na portalu X.

Królestwo Planety Małp - pierwsze oceny krytyków

Krytycy są w tej kwestii jednogłośni - Królestwo Planety Małp będzie jednym z najgorętszych tytułów tego lata. Szczególnie zachwalany jest reżyser produkcji, Wes Ball, który w oczach dziennikarzy jest odpowiednim człowiekiem na odpowiednim stanowisku. Z pewnością jego doświadczenie miało również wpływ na efekty wizualne, które wyglądają "oszałamiająco". Doceniono również bohaterów, którzy nie zostali zaniedbani przez scenariusz. Krytycy zauważyli również pewną wadę, związaną z tempem filmu. Produkcja ma "wolno się rozkręcać".

Griffin Schiller, Film Speak:

Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja - Małpy nigdy nie były SILNIEJSZE w WYŚMIENITYM Królestwie Planety Małp Wesa Balla! Złożoność dziedzictwa Cezara wydaje się wielka, ale pokręcona w tej odysei o dojrzewaniu, pełnej prawdy i kłamstw, wiedzy i władzy. Zapierająca dech w piersiach wizualna uczta! Todla tej małpiej franczyzy.

Perri Nemiroff, Collider:

- Ta seria wciąż pozostaje jednym z najlepszych wznowień franczyzy. Zgodnie z oczekiwaniami, nie było lepszego reżysera, który mógłby to zrobić niż Wes Ball. Oczywiście, czarodzieje z Wētā mieli w tym swój udział, ale z pewnością osobista biegłość Balla w efektach wizualnych znacząco przyczyniła się do tego, jak niesamowicie ten film wygląda.

Brandon Davis, ComicBook:

- Królestwo Planety Małp to klasyczny letni blockbuster. Potrzebuje czasu, aby się rozkręcić oraz dokładnie przedstawić nowe postacie oraz oś czasu. Potem nie ogląda się wstecz. Efekty wizualne są zdumiewające. Świetne występy. Czuć, że to początek nowej, epickiej sagi. Potrzebuję następnej części jak najszybciej.

Caitlin Tyrrell, Screen Rant:

- Wes Ball to perfekcyjny reżyser do ożywienia Królestwa Planety Małp! Fascynująca historia ze złożonymi postaciami, oszałamiającymi efektami wizualnymi i błyskotliwymi kwestiami łączącymi film z poprzednimi częściami. Noa, Mae i Proximus Ceasar są fenomenalni!

Russ Milheim, The Direct:

- Królestwo Planety Małp jest wspaniałym dodatkiem do serii. Choć czasami dynamika kuleje, nie przeszkadza to filmowi w dostarczaniu absolutnego dreszczyku emocji. Efekty wizualne są zdumiewające, a postacie pięknie wykreowane. Nie mogę się doczekać, co będzie dalej!

My również jesteśmy po seansie Królestwa Planety Małp - spokojnie czekajcie na pełną recenzję, która pojawi się 8 maja o godzinie 18. Tak ocenia go Dawid Muszyński, redaktor naczelny portalu naEKRANIE.pl:

- Nowy rozdział historii Planety Małp pokazany w filmie Wesa Balla może nie jest tak treściwy jak trylogia Matta Reevesa i Ruperta Wyatta, ale dostarcza mnóstwo rozrywki oraz dotyka ważnego tematu jakim jest manipulacja masami i wiążąca się z nią tyrania. Do tego zachwyca wizualnie.

Królestwo Planety Małp - film zadebiutuje w kinach już 10 maja.