Nowy Kapitan Ameryka w MCU będzie mieć hełm jak Ant-Man. Jest grafika

W ostatnim czasie wyciekło zdjęcie zabawek, na którym był widoczny nowy kostium tytułowego bohatera z filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Różnił się on od tego, który superbohater nosił w serialu Falcon i Zimowy żołnierz.

Kapitan Ameryka w hełmie - zdjęcie

Teraz w sieci pojawiły się promocyjne grafiki z filmu, na których widać, że nowy Kapitan Ameryka grany przez Anthony'ego Mackiego będzie nosić hełm. Wcześniej fanom nie spodobały się gogle postaci, a teraz kontrowersje wzbudza to nakrycie głowy przypominając hełm Ant-Mana. Natomiast może to sugerować, że superbohater będzie walczyć wysoko w przestworzach (przy swoim kostiumie ma skrzydła), gdzie trudno się oddycha bez wspomagania. Stąd widzimy przy hełmie rurki, które prawdopodobnie doprowadzają tlen. Znajduje się na nim również symbol "A", odnoszący się do Kapitana Ameryki. Zobaczcie poniżej.

Przypomnijmy, że wcześniej Mackie powiedział, że ten film będzie wyraźnym resetem. Ma przywrócić wyobrażenie o tym, czym jest to uniwersum i w jakim kierunku zmierza Marvel.

W obsadzie Kapitana Ameryki: Nowy wspaniały świat oprócz Mackiego wystąpią Harrison Ford, Danny Ramirez, Carl Lumbly, Tim Blake Nelson, Shira Haas, Liv Tyler i Seth Rollins.

Kapitan Ameryka 4 - premiera 14 lutego 2025 roku.