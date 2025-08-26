Reklama
Kto (nie) szarpał się na planie Avengers: Doomsday? Robert Downey Jr. sam poprawia sceny

Pojawiły się nowe szczegóły na temat zwarcia aktorów na planie Avengers: Doomsday, w trakcie którego mieli oni "rzucić się na siebie" - w tej materii wykluczono dwa nazwiska. Wiemy już też, że Robert Downey Jr. poprawia i w pewnym sensie reżyseruje sceny ze swoim udziałem.
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Avengers: Doomsday Marvel
Kilka dni temu informowaliśmy Was o sprzeczce na planie Avengers: Doomsday - dwóch "dość znanych", choć niewymienionych z imienia i nazwiska aktorów, "rzuciło się na siebie" po zbyt bezpośrednim żarcie jednego z nich. Marvel podszedł do całej sprawy poważnie, proponując zwaśnionym stronom nakręcenie scen osobno (nawet kosztem kilku milionów dolarów), co ostatecznie doprowadziło do zażegnania konfliktu. 

Wygląda na to, że doniesienia o zwarciu w trakcie prac nad Avengers: Doomsday wcale nie były wyssane z palca. Amerykańskie portale popkulturowe raportują, że w branży doskonale wiadomo, kto pokłócił się na planie, jednak nikt nie chce ujawnić nazwisk, głównie z powodu potencjalnego wytoczenia procesu. Dobrze poinformowany scooper John Rocha uzupełnia swoje wcześniejsze rewelacje: ujawnia on, że w sprzeczce nie brali udziału ani Robert Downey Jr., ani Robert Reynolds (na co najczęściej wskazywano w spekulacjach), a rzekomo "obrażony aktor miał pełne prawo poważnie zareagować". 

Robert Downey Jr. Avengers: Doomsday "reżyseruje z cienia"

Rocha wyjawił też kilka smaczków związanych z działaniami Downeya Jr. na planie i jego rolą jako Dooma. Marvel do stworzenia maski złoczyńcy podobno początkowo wykorzystał efekty specjalne, a kostium - którego sam aktor nie chciał pierwotnie nosić - miał "nie leżeć na nim dobrze". Gwiazdor zmienił jednak swoje podejście, wychodząc z założenia, że wykorzystywanie dublera w scenach z udziałem Dooma i późniejsze podkładanie głosu przez samego aktora nie było optymalne. 

Co więcej, Downey Jr. "reżyseruje z cienia" sekwencje ze swoim udziałem; najprawdopodobniej doprowadził on już do przepisania kilku z nich w scenariuszu. 

MCU - najlepsze sceny improwizowane. Tak Marvel Studios kradło nasze serca

arrow-left Bonus: Kapitan Ameryka całuje Iron Mana w filmie „Avengers: Czas Ultrona” – scena została usunięta z ostatecznej wersji produkcji (pocałunek wymyślił Chris Evans) fot. Marvel arrow-right
Bonus: Kapitan Ameryka całuje Iron Mana w filmie „Avengers: Czas Ultrona” – scena została usunięta z ostatecznej wersji produkcji (pocałunek wymyślił Chris Evans)
„Przesuń nogę” – Tony Stark chce usiąść na łóżku obok Petera Parkera; później wyjawi, że zna jego tajemnicę o byciu Spider-Manem („Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów”)
Znakomita większość dialogów Tony’ego Starka i Obadiah Stane’a („Iron Man” – Jon Favreau sprawił, że sporą część rozmów bohaterów wymyślili na poczekaniu Robert Downey Jr. i Jeff Bridges)
Spotkanie generała Rossa i Tony’ego Starka w scenie po napisach w filmie „Incredible Hulk” (za kształt sceny odpowiadają Robert Downey Jr. i William Hurt)
Tony Stark szuka sekretnego przejścia, by później dodać słowo „Yaay!” („Avengers: Czas Ultrona” – słowa Iron Mana wymyślił Robert Downey Jr.)
Killmonger mówi do królowej Ramondy „Cześć, ciociu” („Czarna Pantera” – zdanie do sceny dorzucił Michael B. Jordan)
Tony Stark je przekąskę, gdy Avengers pracują nad berłem Lokiego („Avengers” – przekąskę wymyślił Robert Downey Jr.)
Thor opowiada o swoim dzieciństwie i Lokim zamieniającym się w węża („Thor: Ragnarok” – scenę w całości wymyślił Chris Hemsworth)
Peggy Carter zbliża rękę do umięśnionego ciała Steve’a Rogersa, po czym ją wycofuje („Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie” – na kształcie sceny zaważyła Hayley Atwell, która w pierwszych ujęciach nie mogła się powstrzymać od dotknięcia klatki piersiowej Chrisa Evansa)
Większość kwestii Grandmastera („Thor: Ragnarok” – Taika Waititi przyznał, że właściwie w każdej scenie ze swoim udziałem Jeff Goldblum dorzucał „coś od siebie”)
M’Baku w trakcie rozmowy z reprezentacją Wakandy stwierdza, że nie będzie rozmawiał z Everettem Rossem („Czarna Pantera” – za kształt sceny odpowiada Winston Duke)
Odyn ucisza Lokiego, gdy ten wtrąca się do jego rozmowy z Thorem („Thor” – scenę wymyślił Anthony Hopkins)
Hawkeye nazywa Quicksilvera „małym skurczybykiem” i rozważa strzelenie mu w plecy („Avengers: Czas Ultrona” – cały monolog wymyślił Jeremy Renner)
Thor krzyczy „Wezwijcie pomoc!” i rzuca Lokim w kierunku najbliższego strażnika – to ich plan ucieczki z niewoli na planecie Sakaar („Thor: Ragnarok” – scenę wymyślili Tom Hiddleston i Chris Hemsworth)
Tańczący Star-Lord („Strażnicy Galaktyki” – taniec wymyślił Chris Pratt)
Młody Nick Fury widzi ciało kosmity i stwierdza, że obcy „naprawdę istnieją” („Kapitan Marvel” – scenę wymyślił Samuel L. Jackson)
Tony Stark nazywa Kapitana Amerykę „kłamcą” („Avengers: Koniec gry” – słowo „kłamca” do sceny wprowadził Robert Downey Jr.)
Thor rozbija kubek kawy i krzyczy „Jeszcze jeden!” („Thor” – scenę wymyślił Chris Hemsworth)
Peter Parker i Tony Stark „przytulają” się w limuzynie („Spider-Man: Homecoming” – za kształt sceny odpowiadają Tom Holland i Robert Downey Jr.)
Thor nazywa Hulka „kolegą z pracy” („Thor: Ragnarok” – Chris Hemsworth dodał to zdanie po tym, jak usłyszał je w jednej z telewizyjnych reklam)
Nick Fury przypomina Spider-Manowi, że ten ostatni był już w kosmosie („Spider-Man: Daleko od domu” – kształt sekwencji wymyślił Samuel L. Jackson)
Thor „wiesza” Mjolnir zaraz obok płaszczów („Thor: Mroczny świat” – ostateczny kształt sceny stworzył Chris Hemsworth)
Dialog pomiędzy Thorem i Kapitanem Ameryką na placu bitwy z armią Thanosa w Wakandzie i uwagi na temat swojego wyglądu („Avengers: Wojna bez granic” – za ostateczny kształt dialogu odpowiadają Chris Hemsworth i Chris Evans)
Doktor Strange nazywa Wonga „Beyonce” („Doktor Strange” – porównanie to wymyślił Benedict Cumberbatch)
„Dlaczego jest Gamora?” – Drax wraz ze Star-Lordem zastanawiają się nad miejscem pobytu Gamory („Avengers: Wojna bez granic” – zdanie wymyślił Dave Bautista)
Doktor Strange przypomina Iron Manowi palcem o jednym wariancie rzeczywistości, w którym Avengers zwyciężyli („Avengers: Koniec gry” – scenę wymyślił Benedict Cumberbatch)
Spider-Man żegna się z Iron Manem tuż przed swoim zniknięciem; „Nie czuję się zbyt dobrze, panie Stark” („Avengers: Wojna bez granic” – element zaproponowany przez Toma Hollanda)
Avengers jedzą szawarmę („Avengers” – kształt sceny był oparty na pomysłach Roberta Downeya Jr. i Jossa Whedona)
Tony Stark przyznaje, że jest Iron Manem („Iron Man” – autorem pomysłu jest Robert Downey Jr.)
Tony Stark odpowiada Thanosowi: „A ja jestem Iron Manem”, po czym pstryka palcami w Rękawicy Nieskończoności („Avengers: Koniec gry” – kształt sceny wymyślił Robert Downey Jr.)

Film Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku. 

Źródło: John Rocha

