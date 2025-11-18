Avengers: Doomsday z wielkim kłamstwem Dooma. Kim są 4 tajemnicze postacie?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel/The Direct

Reklama

W ostatnich dniach w sieci pojawiło się mnóstwo spekulacji w kwestii prawdziwego planu działania Doktora Dooma w Avengers: Doomsday. Kilku scooperów niezależnie od siebie donosi, że główny złoczyńca przyszłorocznego filmu Marvela będzie chciał dopaść Steve'a Rogersa. Decyzje Kapitana Ameryki podjęte w finale Końca gry rzekomo spowodowały tragiczny w skutkach wypadek, w którym zginęli żona i syn antagonisty.

Jak raportują scooperzy Den of Nerds i MyTimeToShineHello, Doom będzie jednak nieustannie "kłamał" na temat swojego pochodzenia i motywacji, ukrywając przed Avengersami prawdziwe intencje. Jego manipulacje sprawią, że superbohaterowie faktycznie wezmą go początkowo za sojusznika, który wraz z nimi chce ocalić multiwersum od zagłady, podczas gdy łotr w rzeczywistości pragnie zemścić się na Rogersie.

Mamy również okazję zapoznać się z nowymi doniesieniami osoby, która widziała szereg grafik przedstawiających kostiumy bohaterów i bohaterek niektórych kolejnych odsłon MCU - w tym tych z Avengers: Doomsday. Internauta miał zobaczyć szkice pokazujące m.in. 4 tajemnicze i "niezapowiadane wcześniej" postacie, będące najprawdopodobniej wariantami Dooma. Amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że w ich role mogą wcielić się cieszący się dużą popularnością aktorzy; po raz kolejny słyszymy też, że 2 z tych postaci są kobietami.

Avengers: Doomsday - nowe postacie, które mają pojawić się w filmie Marvela

Mark Ruffalo jako Bruce Banner aka Hulk Zobacz więcej Reklama

Film Avengers: Doomsday wejdzie do kin 18 grudnia przyszłego roku.