Avengers: Doomsday z wielkim kłamstwem Dooma. Kim są 4 tajemnicze postacie?

Poznaliśmy nowe szczegóły planu Doktora Dooma w Avengers: Doomsday. Wygląda na to, że postać Roberta Downeya Jr. omami grupę Mścicieli kłamstwami. Są też kolejne informacje na temat 4 tajemniczych postaci, o których głośno mówi się w sieci.
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Avengers: Doomsday - Doom - grafika wygenerowana przez AI Marvel/The Direct
W ostatnich dniach w sieci pojawiło się mnóstwo spekulacji w kwestii prawdziwego planu działania Doktora Dooma w Avengers: Doomsday. Kilku scooperów niezależnie od siebie donosi, że główny złoczyńca przyszłorocznego filmu Marvela będzie chciał dopaść Steve'a Rogersa. Decyzje Kapitana Ameryki podjęte w finale Końca gry rzekomo spowodowały tragiczny w skutkach wypadek, w którym zginęli żona i syn antagonisty. 

Jak raportują scooperzy Den of Nerds i MyTimeToShineHello, Doom będzie jednak nieustannie "kłamał" na temat swojego pochodzenia i motywacji, ukrywając przed Avengersami prawdziwe intencje. Jego manipulacje sprawią, że superbohaterowie faktycznie wezmą go początkowo za sojusznika, który wraz z nimi chce ocalić multiwersum od zagłady, podczas gdy łotr w rzeczywistości pragnie zemścić się na Rogersie. 

Mamy również okazję zapoznać się z nowymi doniesieniami osoby, która widziała szereg grafik przedstawiających kostiumy bohaterów i bohaterek niektórych kolejnych odsłon MCU - w tym tych z Avengers: Doomsday. Internauta miał zobaczyć szkice pokazujące m.in. 4 tajemnicze i "niezapowiadane wcześniej" postacie, będące najprawdopodobniej wariantami Dooma. Amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że w ich role mogą wcielić się cieszący się dużą popularnością aktorzy; po raz kolejny słyszymy też, że 2 z tych postaci są kobietami.

Avengers: Doomsday - nowe postacie, które mają pojawić się w filmie Marvela

Mark Ruffalo jako Bruce Banner aka Hulk

Mark Ruffalo jako Bruce Banner aka Hulk
fot. Marvel
Film Avengers: Doomsday wejdzie do kin 18 grudnia przyszłego roku. 

Źródło: X/Den of Nerds

