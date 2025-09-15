Doom "Wielkim Niszczycielem" w Avengers: Doomsday, Strange pomocnikiem? Komiks podsuwa tropy
Coraz więcej wskazuje na to, że podstawą fabularną Avengers: Doomsday stanie się jeden ze słynnych komiksów o Mścicielach. Jeśli Marvel zdecyduje się czerpać z niego inspiracje, Doom zostanie pokazany jako "Wielki Niszczyciel", z kolei Doktor Strange odegra zaskakującą rolę.
W zeszłym tygodniu w trakcie szanghajskich targów Walt Disney Studios Marketing Expo Marvel zaprezentował materiały, które najprawdopodobniej są pierwszą oficjalną zapowiedzią pojawienia się Doktora Dooma w Avengers: Doomsday. Mowa tu tak o jego wizerunku, jak i o opisie postaci, które zdają się sugerować, że fabularną inspiracją dla przyszłorocznego filmu staną się komiksowe serie Avengers i New Avengers ze scenariuszem Jonathana Hickmana.
Obie powieści graficzne przedstawiają Dooma w dobitny sposób, jako jedną z najsilniejszych istot w całym multiwersum; intrygująca jest także rola Doktora Strange'a. To właśnie w tych historiach wszechpotężna kosmiczna rasa Beyonders w każdym z uniwersów uczyniła z postaci Molecule Mana osobliwość, zamieniając go w swoistą "bombę" - jego śmierć oznaczała jednocześnie unicestwienie całego wszechświata, a odebranie życia jego wszystkim wariantom jednocześnie doprowadziłoby do zagłady wieloświata.
Doom postanowił działać i na 25 lat przed ostateczną "detonacją" Molecule Manów wyruszył na krucjatę mającą na celu zabijanie kolejnych inkarnacji tej postaci, co teoretycznie miało powstrzymać inkursje, rozumiane jako zderzenia poszczególnych wszechświatów. Rzecz w tym, że każda śmierć Molecule Mana i tak doprowadzała do multiwersalnych zawirowań, zgodnie z planem Beyonders uruchamiając lawinę inkursji.
Rabum Alal nadchodzi
Po zabiciu tysiąca wariantów Doom stworzył nawet religijny kult wokół samego siebie, przybierając przydomek Rabum Alal - "Wielki Niszczyciel". Później zupełnie zmienił plan działania: wraz z pomocą Strange'a i niezliczonych wersji pojmanych Molecule Manów udał się do ostatecznego boju z Beyonders, koniec końców kradnąc ich moce i stając się Bogiem Imperatorem Doomem, który powołał do istnienia Bitewny Świat.
Amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że podobną do komiksowego Molecule Mana rolę w Avengers: Doomsday mogą odegrać Franklin Richards i/lub Loki. Z kolei współpracę Dooma i Strange'a zapowiadała już jedna z grafik koncepcyjnych. Co więcej, jeśli inspiracją dla filmu faktycznie staną się serie Avengers i New Avengers, możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że ekranowy Doom nie będzie ani wariantem Iron Mana, ani wprowadzonym pośpiesznie do MCU "zamiennikiem" Kanga - uzupełniona retrospekcjami historia złoczyńcy może natomiast zostać zgrabnie powiązana z podejmowanymi przez MCU kwestiami związanymi z multiwersum.
Marvela i DC wielka bitwa na... wzrost. Oto prawdziwe rozmiary postaci
Film Avengers: Doomsday ma wejść na ekrany kin 18 grudnia przyszłego roku.
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
15
wrz
LEGO Voyagers
17
wrz
Mass Effect: Gra Planszowa
18
wrz
Dying Light: The Beast
18
wrz
Mort
18
wrz
Ten sam dzień z tobą
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1946, kończy 79 lat
ur. 1977, kończy 48 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1957, kończy 68 lat