Avengers: Doomsday może zmienić kino komiksowe. Tak twierdzi reżyser hitu MCU

Marvel

Kiedy Robert Downey Jr. został ogłoszony w Avengers: Doomsday, jedni byli zachwyceni, inni zniesmaczeni. Kontrowersje budzi obsadzenie aktora, który był ikoną MCU jako Iron Man, w zupełnie innej roli. Nawet usprawiedliwienie fabularne tej decyzji nie przekonuje wszystkich. Do tej grupy nie należy Shane Black, reżyser Iron Mana 3.

Avengers: Doomsday zmieni kino superbohaterskie

Shane Black podzielił się swoimi przemyśleniami w rozmowie z ComicBook.com:

- Myślę, że on tą rolą samodzielnie zmieni kino komiksowe. Na początku sprawiało to wrażenie cynicznego pomysłu w stylu: „wróćmy do znanego faceta, który zawsze nas ratował”. Ale to będzie działać. To naprawdę zadziała! On wprowadzi do tej roli… nie mogę powiedzieć konkretnie, nie żebym coś wiedział… Jestem podekscytowany i będę pierwszy w kolejce po bilety. Nie widziałem wszystkich filmów Marvela, ale ten zobaczę od razu.

Avengers: Doomsday – premiera w grudniu 2026 roku. Prace na planie wciąż trwają.