Avengers: Doomsday może zmienić kino komiksowe. Tak twierdzi reżyser hitu MCU

Avengers: Doomsday wzbudza ogromne zainteresowanie, a dyskusja wciąż trwa nad tym, czy dobrze, że Robert Downey Jr. zagra Doktora Dooma. Do rozmowy włączył się Shane Black, reżyser Iron Mana 3, jednego z największych hitów MCU.
Avengers: Doomsday - Robert Downey Jr. Marvel
Kiedy Robert Downey Jr. został ogłoszony w Avengers: Doomsday, jedni byli zachwyceni, inni zniesmaczeni. Kontrowersje budzi obsadzenie aktora, który był ikoną MCU jako Iron Man, w zupełnie innej roli. Nawet usprawiedliwienie fabularne tej decyzji nie przekonuje wszystkich. Do tej grupy nie należy Shane Black, reżyser Iron Mana 3.

Avengers: Doomsday zmieni kino superbohaterskie

Shane Black podzielił się swoimi przemyśleniami w rozmowie z ComicBook.com:

- Myślę, że on tą rolą samodzielnie zmieni kino komiksowe. Na początku sprawiało to wrażenie cynicznego pomysłu w stylu: „wróćmy do znanego faceta, który zawsze nas ratował”. Ale to będzie działać. To naprawdę zadziała! On wprowadzi do tej roli… nie mogę powiedzieć konkretnie, nie żebym coś wiedział… Jestem podekscytowany i będę pierwszy w kolejce po bilety. Nie widziałem wszystkich filmów Marvela, ale ten zobaczę od razu.

Avengers: Doomsday – premiera w grudniu 2026 roku. Prace na planie wciąż trwają.

Źródło: comicbook.com

Avengers: Doomsday Sci-Fi

