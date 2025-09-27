Avengers: Doomsday może zmienić kino komiksowe. Tak twierdzi reżyser hitu MCU
Avengers: Doomsday wzbudza ogromne zainteresowanie, a dyskusja wciąż trwa nad tym, czy dobrze, że Robert Downey Jr. zagra Doktora Dooma. Do rozmowy włączył się Shane Black, reżyser Iron Mana 3, jednego z największych hitów MCU.
Kiedy Robert Downey Jr. został ogłoszony w Avengers: Doomsday, jedni byli zachwyceni, inni zniesmaczeni. Kontrowersje budzi obsadzenie aktora, który był ikoną MCU jako Iron Man, w zupełnie innej roli. Nawet usprawiedliwienie fabularne tej decyzji nie przekonuje wszystkich. Do tej grupy nie należy Shane Black, reżyser Iron Mana 3.
Avengers: Doomsday zmieni kino superbohaterskie
Shane Black podzielił się swoimi przemyśleniami w rozmowie z ComicBook.com:
Avengers: Doomsday – premiera w grudniu 2026 roku. Prace na planie wciąż trwają.
Źródło: comicbook.com
