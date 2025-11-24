Avengers: Doomsday z wielką gwiazdą Marvela? Inna aktorka mogła potwierdzić udział

Marvel

W ostatnim czasie w sieci pojawiło się mnóstwo spekulacji na temat tego, kogo jeszcze zobaczymy w Avengers: Doomsday. Teraz wygląda na to, że jedna z aktorek mogła mniej lub bardziej świadomie potwierdzić swój udział w przyszłorocznym filmie Marvela. To Teyonah Parris, czyli ekranowa Monica Rambeau, której postać w scenie po napisach Marvels trafiła do innej rzeczywistości - tej samej, w której spotkała ona warianty Bestii (Kelsey Grammer) i własnej matki, Marii (Lashana Lynch).

Aktorka w miniony weekend opublikowała na Instagramie wideo promujące jej markę do stylizacji włosów. Jak zwracają uwagę internauci, Parris ma w materiale dokładnie tę samą perukę co w produkcji MCU sprzed 2 lat. Przypomnijmy, że postać Moniki Rambeau w licznych doniesieniach wskazywano jako tę, która zbuduje pomost między światem Avengersów i X-Menów.

Kolejny powrót aktora w Doomsday?

Nie jest też wykluczone, że w Avengers: Doomsday faktycznie pojawi się inna gwiazda Marvela, Hugh Jackman. O jego powrocie do roli Wolverine'a w sieci głośno mówi się od miesięcy. Sam zainteresowany w programie Grahama Nortona skomentował te przypuszczenia w sposób następujący:

Może. Nigdy więcej nie powiem „nigdy”! Nakręciłem już dziesięć filmów (jako Logan - przyp. aut.), więc myślę, że mają ich wystarczająco dużo, żeby stworzyć wersję mnie z pomocą AI.

Nowa, zaktualizowana lista postaci, które według spekulacji mają pojawić się w Avengers: Doomsday

Film Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku.