Avengers: Doomsday z wielką gwiazdą Marvela? Inna aktorka mogła potwierdzić udział

W ostatnim czasie w sieci pojawiło się mnóstwo spekulacji na temat tego, kogo jeszcze zobaczymy w Avengers: Doomsday. Teraz wygląda na to, że jedna z aktorek mogła mniej lub bardziej świadomie potwierdzić swój udział w przyszłorocznym filmie Marvela. To Teyonah Parris, czyli ekranowa Monica Rambeau, której postać w scenie po napisach Marvels trafiła do innej rzeczywistości - tej samej, w której spotkała ona warianty Bestii (Kelsey Grammer) i własnej matki, Marii (Lashana Lynch).
Aktorka w miniony weekend opublikowała na Instagramie wideo promujące jej markę do stylizacji włosów. Jak zwracają uwagę internauci, Parris ma w materiale dokładnie tę samą perukę co w produkcji MCU sprzed 2 lat. Przypomnijmy, że postać Moniki Rambeau w licznych doniesieniach wskazywano jako tę, która zbuduje pomost między światem Avengersów i X-Menów.
Kolejny powrót aktora w Doomsday?
Nie jest też wykluczone, że w Avengers: Doomsday faktycznie pojawi się inna gwiazda Marvela, Hugh Jackman. O jego powrocie do roli Wolverine'a w sieci głośno mówi się od miesięcy. Sam zainteresowany w programie Grahama Nortona skomentował te przypuszczenia w sposób następujący:
Nowa, zaktualizowana lista postaci, które według spekulacji mają pojawić się w Avengers: Doomsday
Film Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku.
Źródło: comicbookmovie.com