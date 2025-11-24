Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Avengers: Doomsday z wielką gwiazdą Marvela? Inna aktorka mogła potwierdzić udział

Jedna z aktorek MCU mogła właśnie potwierdzić swoją obecność w Avengers: Doomsday. Nie jest również wykluczone, że w obsadzie znajdzie się uwielbiany przez fanów Marvela gwiazdor, który zabrał głos w całej sprawie. 
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday MCU
Teyonah Parris Marvel
Reklama

W ostatnim czasie w sieci pojawiło się mnóstwo spekulacji na temat tego, kogo jeszcze zobaczymy w Avengers: Doomsday. Teraz wygląda na to, że jedna z aktorek mogła mniej lub bardziej świadomie potwierdzić swój udział w przyszłorocznym filmie Marvela. To Teyonah Parris, czyli ekranowa Monica Rambeau, której postać w scenie po napisach Marvels trafiła do innej rzeczywistości - tej samej, w której spotkała ona warianty Bestii (Kelsey Grammer) i własnej matki, Marii (Lashana Lynch). 

Aktorka w miniony weekend opublikowała na Instagramie wideo promujące jej markę do stylizacji włosów. Jak zwracają uwagę internauci, Parris ma w materiale dokładnie tę samą perukę co w produkcji MCU sprzed 2 lat. Przypomnijmy, że postać Moniki Rambeau w licznych doniesieniach wskazywano jako tę, która zbuduje pomost między światem Avengersów i X-Menów. 

Kolejny powrót aktora w Doomsday?

Nie jest też wykluczone, że w Avengers: Doomsday faktycznie pojawi się inna gwiazda Marvela, Hugh Jackman. O jego powrocie do roli Wolverine'a w sieci głośno mówi się od miesięcy. Sam zainteresowany w programie Grahama Nortona skomentował te przypuszczenia w sposób następujący:

Może. Nigdy więcej nie powiem „nigdy”! Nakręciłem już dziesięć filmów (jako Logan - przyp. aut.), więc myślę, że mają ich wystarczająco dużo, żeby stworzyć wersję mnie z pomocą AI. 

Nowa, zaktualizowana lista postaci, które według spekulacji mają pojawić się w Avengers: Doomsday

Mark Ruffalo jako Bruce Banner aka Hulk

arrow-left
Mark Ruffalo jako Bruce Banner aka Hulk
fot. Marvel
arrow-right

Film Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku. 

Źródło: comicbookmovie.com

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday MCU
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi

Najnowsze

1 HBO Max logo
-

HBO Max przyznaje się do pomyłki. Poprzednia zmiana nazwy była niepotrzebna

2 Tron: Ares
-

Tron: Ares wkrótce na VOD. Kiedy premiera w streamingu w Polsce?

3 Yellowstone - sezon 5, odcinek 14
-

Nowe seriale ze świata Yellowstone. Wiemy, gdzie będzie można je obejrzeć w Polsce

4 Batman/Deadpool - komiks
-

Twórca Deadpoola znów uderza w Marvela. "Nie rozumieją marketingu i sprzedaży"

5 Ponyo (2008) – kolejny klasyk studia Ghibli na liście. Opowiada o chłopcu, który zaprzyjaźnia się z rybią księżniczką. Naprawdę magiczny tytuł, który na czas seansu zabierze Was do trochę innego świata.
-

Filmy i gry mogą mieć dobry wpływ na zdrowie psychiczne. Nowe badanie brytyjskich naukowców

6 Harry Potter i Zakon Feniksa
-

Czy Rupert Grint powróci do Harry'ego Pottera? Odpowiedź nie jest jednoznaczna

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e08

Simpsonowie

s19e08

Zaklinacze koni

s19e08

Detektyw Murdoch

s2025e227

Moda na sukces

s16e07

Bob’s Burgers

s42e56

s20e09

Cztery żony i mąż

s10e06
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Zwierzogród 2

26

lis

Film

Zwierzogród 2
Straż nocna

27

lis

Książka

Straż nocna
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Katherine Heigl
Katherine Heigl

ur. 1978, kończy 47 lat

Lola Glaudini
Lola Glaudini

ur. 1971, kończy 54 lat

Garret Dillahunt
Garret Dillahunt

ur. 1964, kończy 61 lat

Shirley Henderson
Shirley Henderson

ur. 1965, kończy 60 lat

Stephen Merchant
Stephen Merchant

ur. 1974, kończy 51 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

2
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

3
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

5

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

8

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

10

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV