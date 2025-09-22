Grafika z Avengers: Doomsday pokazuje ogłoszone postacie. Nowe kostiumy, inna fryzura Thora

Marvel

W zeszłym tygodniu zakończyły się prace na planie Avengers: Doomsday - warto jednak podkreślić, że chodzi tu o zasadniczą część realizacji produkcji, która najprawdopodobniej wciąż nie ma ukończonego scenariusza. To właśnie z tej okazji niektórzy członkowie ekipy filmowej opublikowali w sieci zdjęcia przedstawiające otrzymany od Marvela prezent w postaci grafiki z Doomem. Sęk w tym, że ujawnili oni także inny, znacznie ważniejszy materiał.

Charakteryzatorka Giovanna Ponci udostępniła na Instagramie fotografię pokazującą torbę - znajdują się na niej wszystkie jak dotychczas ogłoszone postacie, które zobaczymy w Avengers: Doomsday. Nie jest jasne, czy to oficjalne spojrzenie na bohaterów i złoczyńców produkcji, ale takiego obrotu spraw nie możemy wykluczyć.

Sama grafika to prawdziwa kopalnia informacji w aspekcie wizerunku postaci. Możemy na niej zobaczyć nowe kostiumy członków Fantastycznej Czwórki (z wyjątkiem Stwora), zupełnie inną fryzurę Thora, wyraźnie inspirowane komiksami stroje X-Menów, odświeżony wygląd M'Baku i Namora, Sentry'ego (wygląda na to, że Robert Reynolds będzie miał problem z ujarzmieniem swojego alter ego) czy samego Dooma. Spójrzcie sami:

Avengers: Doomsday - grafika przedstawiająca ogłoszone postacie

Jeśli macie problem z rozróżnieniem postaci, od lewej do prawej strony widzimy tu kolejno: Doktora Dooma, Reeda Richardsa, Bucky'ego Barnesa, Jelenę Biełową, Magneto, Bestię, Zjawę, Thora, Niewidzialną Kobietę, Czarną Panterę, Red Guardiana, Profesora X, Cyklopa, Falcona, Kapitana Amerykę, Stwora, Shang-Chi, M'Baku, Gambita, Nightcrawlera, Sentry'ego, Ant-Mana, Ludzką Pochodnię, Lokiego, Namora, Mystique, Johna Walkera i Franklina Richardsa, choć niektórzy w wizerunku ostatniego dostrzegają jego siostrę, Valerie.

Jest jeszcze wypowiedź Alana Cumminga, ekranowego Nightcrawlera, który w ostatnim wywiadzie przyznał, że scenariusz do Doomsday zobaczył dopiero w którymś momencie kręcenia swoich scen do filmu:

Tak, w końcu zobaczyliśmy scenariusz. Trochę to trwało, ale jednak go dostaliśmy. (...) Sam proces dochowywania tajemnic na planie był niezwykle skomplikowany. Nawet w scenariuszu imiona niektórych postaci były zmienione.

Film Avengers: Doomsday ma ustaloną datę premiery na 18 grudnia przyszłego roku.