Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Z promocją Avengers: Doomsday jest pewien problem. Co naprawdę skrywa maska Dooma?

Marvel będzie musiał solidnie przemyśleć kampanię promocyjną filmu Avengers: Doomsday i to, jak często zamierza w niej korzystać z wizerunku głównego złoczyńcy, Doktora Dooma. Pewnym problemem na tym polu może być sama twarz portretowanej przez Roberta Downeya Jr. postaci. 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Doktor Doom - Avengers:Doomsday Marvel/alfabetajuega.com
Reklama

Fani komiksów od dawna zastanawiają się nad tym, jak Marvel wybrnie z potencjalnego problemu związanego z filmem Avengers: Doomsday. Chodzi tu mianowicie o sposób wykorzystywania w kampanii promocyjnej twarzy głównego złoczyńcy ekranowej opowieści, Doktora Dooma. Z jednej strony wiemy, że oblicze Roberta Downeya Jr. samo w sobie może służyć jako narzędzie oddziaływania na postacie kojarzące Iron Mana, z drugiej w świecie powieści graficznych antagonista najczęściej prezentował się w masce.

Teraz scooper MyTimeToShineHello twierdzi, że Doom - przynajmniej na początku Avengers: Doomsday - "będzie miał twarz pokrytą bliznami". Oznacza to, że wbrew niektórym spekulacjom złoczyńca nie wykorzysta Franklina Richardsa, do którego dotarł w scenie po napisach filmu Fantastyczna 4, aby w pełni pozbyć się cielesnych deformacji. Zwróćmy uwagę, że w komiksach twarz Dooma była pokiereszowana nawet wtedy, gdy zyskał on wielkie moce i stał się Bogiem Imperatorem w Bitewnym Świecie. Do zmiany na tym polu doszło dopiero po przywróceniu multiwersum do istnienia przez Reeda Richardsa.

Opis fabuły Avengers: Secret Wars

Inny ze scooperów, James Mack - ten sam, który na kilka miesięcy przed wyciekiem do sieci opisał nam grafiki koncepcyjne z Doomsday - także rzuca nowe światło na postać Dooma. Raportuje on, że złoczyńca będzie kontrolował śmiertelnych wrogów X-Menów, Strażników (Sentineli), poprzez magiczne runy, które widoczne były na maszynach/robotach właśnie na ujawnionych wcześniej szkicach. Mack opisuje też fabułę Secret Wars, potwierdzając poprzednie spekulacje:

Podobnie jak w komiksach po zniszczeniu wszystkich uniwersów Doom tworzy własny świat, a wszyscy bohaterowie zapominają o swoim wcześniejszym życiu i służą obdarzonemu boskimi mocami złoczyńcy. Mała grupa ocalałych bohaterów próbuje odwrócić sytuację, chcąc obalić Dooma i położyć kres jego absolutnej władzy nad światem.

Marvel - pełna i najdokładniejsza chronologia MCU. Od stworzenia wszechświata do filmu Iron Man

arrow-left Wydarzenia rozgrywające się na długo przed stworzeniem Świętej Chronologii: różne Warianty Nathaniela Richardsa tworzą Aliotha. Zostaje on odkryty przez Tego, Który Trwa. fot. Marvel/Disney+ arrow-right
Wydarzenia rozgrywające się na długo przed stworzeniem Świętej Chronologii: różne Warianty Nathaniela Richardsa tworzą Aliotha. Zostaje on odkryty przez Tego, Który Trwa.
Wydarzenia rozgrywające się na długo przed stworzeniem Świętej Chronologii: Ten, Który Trwa zwycięża w wojnie o Multiwersum.
Ten, Który Trwa wydziela główne uniwersum, powołując tym samym do istnienia Świętą Chronologię.
Powstanie organizacji Time Variance Authority (TVA).
Czasy Ginnungagap (“ziejącej pustki”), rozumianej w mitologii nordyckiej jako szeroka przepaść istniejąca przed powstaniem wszechświata. Arishem Sędzia i inni Celestianie pojawiają się jako pierwsze istoty zamieszkujące uniwersum. W MCU geneza powstania tej rasy nie jest znana.
Czasy Ginnungagap: Powstanie Mrocznych Elfów. Okres ich świetności, nazywany „Mrokiem Uniwersum”.
13,8 mld lat temu: Wielki Wybuch. Arishem Sędzia tworzy pierwsze Słońce.
13,8 mld lat temu: następstwa Wielkiego Wybuchu doprowadzają do przemiany sześciu istniejących przed początkiem stworzenia osobliwości w Kamienie Nieskończoności.
13,8 mld – 4,6 mld lat temu: Arishem Sędzia powiększa wszechświat, tworząc nowe galaktyki, gwiazdy i planety. W ramach wydarzeń znanych jako Powstania/Wyłonienia pojawiają się kolejni Celestianie.
Ok. 4,6 mld lat temu: Celestianie powołują do istnienia Dewiantów.
4,6 mld – 2,5 mln lat temu: Ziemia zostaje uformowana przez Celestian, a Arishem umieszcza w jej wnętrzu Tiamuta.
4,6 mld – 2,5 mln lat temu: po buncie Dewiantów Arishem tworzy rasę Eternals.
4,6 mld – 2,5 mln lat temu: bóstwo Chthon tworzy księgę Darkhold i górę Wundagore.
2,5 mln – 10 tys. lat temu: Meteoryt z wibranium uderza w Ziemię (w Wakandzie i na terenie Atlantyku w dzisiejszym królestwie Talokan).
2,5 mln – 10 tys. lat temu: Po tym, gdy Bashenga odnajduje Zioło-Serce, w Wakandzie kończy się wojna plemion. Powstaje pierwszy z Czarnych Panter.
10 tys. – 7 tys. lat temu: Agamotto otwiera szkołę Mistrzów Sztuk Mistycznych. Zostaje także pierwszym z Najwyższych Magów.
5 tys. – 500 lat przed naszą erą: Eternals przybywają na Ziemię i pomagają naszej cywilizacji w rozwoju. W 2300 roku p.n.e. współuczestniczą w założeniu Babilonu, w którym mieszkają przez kolejne 1800 lat.
2500 p.n.e.: Pożeracz Dusz Dweller-In-Darkness wraz ze swoją armią po raz pierwszy atakuje Ta Lo, mistyczny wymiar, do którego brama znajduje się wyłącznie na Ziemi. W tym samym czasie rodzi się smok znany jako Wielki Obrońca.
2500 p.n.e.: Konwergencja – 9 światów znanych z mitologii nordyckiej układa się w linii prostej. Wielka bitwa Malekitha i Mrocznych Elfów z armią Asgardu dowodzoną przez Bora, dziadka Thora.
2000 p.n.e.: Początek okresu podbojów armii Odyna i Heli, którzy przejmując kontrolę nad kolejnymi z Dziewięciu Światów kładli fundamenty pod powstanie królestwa Asgardu. Hela ostatecznie zwraca się przeciwko Wszechojcu – ostatecznie zostaje przez niego wygnana do Hel.
500 p.n.e. – 965 n.e.: Eternals rozchodzą się po świecie, nieustannie walcząc z Dewiantami.
500 p.n.e. – 965 n.e.: Księga Darkhold zostaje przetłumaczona na ludzki język przez nieznanego autora.
Rok 965 n.e.: Laufey i armia Lodowych Gigantów dokonują inwazji na Ziemię. Siły Asgardu pod wodzą Odyna pokonują przeciwnika, także dzięki pomocy ze strony Eternals. Odyn adoptuje Lokiego.
1000 - 1520: Wenwu odkrywa Dziesięć Pierścieni i tworzy swoje imperium. Następuje okres jego nieustannych podbojów i poszerzania granic własnego królestwa.
1521: Zagłada stolicy Azteków, miasta Tenochtitlan. Druig opuszcza Przedwiecznych i osiedla się w Amazonii. Po – jak się wydawało – ostatecznym pokonaniu Dewiantów, następuje rozwiązanie grupy Eternals.
1571: Plemię zamieszkujące półwysep Jukatan spożywa naznaczoną śladem wibranium roślinę. Rodzi się Namor.
1692 – 1693: Proces czarownic w Salem. Agatha Harkness odkrywa czarną magię i zabija inne wiedźmy.
1942: Aisha znajduje obdarzoną magicznymi właściwościami bransoletę w świątyni Dziesięciu Pierścieni – tę samą, z której później korzystać będzie Kamala Khan. Zdarzenie to doprowadza do jej konfliktu z Najimą.
1943 – 1945: Wydarzenia ukazane w filmie Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie.
1946: Akcja one-shotu Agentka Carter.
Początek lat 50.: Peggy Carter, Howard Stark i Chester Phillips tworzą S.H.I.E.L.D.
1971: Loki pojawia się na Ziemi jako D.B. Cooper.
1971: Kapitan Ameryka i Iron Man przenoszą się w czasie, aby wykraść Kamień Nieskończoności z Camp Lehigh [ALTERNATYWNA LINIA CZASOWA].
1972: Umiera Arnim Zola. Zanim do tego dojdzie, przenosi swoją świadomość do superkomputera.
1980: Ego wraca na Ziemię, aby być z Meredith Quill.
1987: Janet Van Dyne znika w Wymiarze Kwantowym.
1988: Grupa Ravagers uprowadza młodego Petera Quilla, późniejszego Star-Lorda.
1989: Hank Pym opuszcza S.H.I.E.L.D.
1989: Carol Danvers wchłania moce Tesseraktu.
1991: Zimowy Żołnierz zabija Howarda I Marię Starków.
1992: Król T’Chaka zabija księcia N’Jobu.
1995: Zasadnicza część wydarzeń filmu Kapitan Marvel.
1995: Natasza Romanow i Jelena Biełowa zostają porwane i dołączone do programu Czerwony Pokój.
1996: Wenwu poznaje Ying Li i porzuca Dziesięć Pierścieni, aby założyć rodzinę.
1999: Pietro i Wanda Maximoff przeżyli zbombardowanie ich domu.
2006: Śmierć Ying Li. Wenwu reformuje Dziesięć Pierścieni.

Marvel - pełna chronologia MCU. Od filmu Iron Man po rok 2025 

arrow-left Rok 2010: zasadnicza część akcji filmu Iron Man Źródło: Marvel/Disney+ arrow-right
Rok 2010: zasadnicza część akcji filmu Iron Man
2011: Iron Man (wielki tydzień Nicka Fury'ego)
2011: one-shot Ciekawa rzecz spotkała nas przy młocie Thora (wielki tydzień Nicka Fury'ego)
2011: Thor (wielki tydzień Nicka Fury'ego)
2011: one-shot Konsultant (wielki tydzień Nicka Fury'ego)
2011: Incredible Hulk (wielki tydzień Nicka Fury'ego)
2012: Avengers
2012: one-shot Przedmiot 47
2012: Tony Stark tworzy Departament Kontroli Zniszczeń
2012: Adrian Toomes rozpoczyna swoją działalność
2012: Avengers przejmują Kamienie Przestrzeni, Czasu i Umysłu [ALTERNATYWNE LINIE CZASOWE]
2012: Loki ucieka z Tesseraktem [ALTERNATYWNA LINIA CZASOWA]
2012: Iron Man 3
2013: Thor: Mroczny świat
2013: Rocket przejmuje Aether od Jane Foster [ALTERNATYWNA LINIA CZASOWA]
2013: one-shot Niech żyje król
2014: Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz
2014: Strażnicy Galaktyki
2014: Thanos porywa Nebulę z roku 2023 i podróżuje w przyszłość [ALTERNATYWNA LINIA CZASOWA]
2014: Strażnicy Galaktyki vol. 2
2014: Ja jestem Groot
2015: Avengers: Czas Ultrona
2015: Ant-Man
2016: Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów
2016: Czarna Pantera
2016: Spider-Man: Homecoming
2016: one-shot Team Thor, część 1
2016: one-shot Team Thor, część 2
2016: Czarna Wdowa
2016 - 2017: Doktor Strange
2017: Thor: Ragnarok
2017: one-shot Drużyna Darryla
2018: Ant-Man i Osa (Scott Lang pozostaje w Wymiarze Kwantowym do roku 2023)
2018: Avengers: Wojna bez granic
2023: Avengers: Koniec gry
2023: Loki
2023: odrodzenie uniwersum
2023: najważniejsze z wydarzeń ukazanych w A gdyby...? [ALTERNATYWNE LINIE CZASOWE]
2023: WandaVision
2023: Falcon i Zimowy żołnierz
2023: Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni
2023: zasadnicza część akcji Eternals
2024: Spider-Man: Daleko od domu
2024: Spider-Man: Bez drogi do domu
2024: Doktor Strange w multiwersum obłędu
2024: Hawkeye
2024 - 2025: Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu
2025: Moon Knight
2025: Mecenas She-Hulk
2025: Ms. Marvel
2025: Thor: miłość i grom
2025: Wilkołak nocą
2025: Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta

Marvel - pełna chronologia MCU. Alternatywne linie czasowe i rzeczywistości 

arrow-left Oś czasu uniwersum Sinister Strange'a: Sinister Strange wchodzi w posiadanie Darkholdu (przed 2018 rokiem w tej rzeczywistości). Źródło: Marvel arrow-right
Oś czasu uniwersum Sinister Strange'a: Sinister Strange wchodzi w posiadanie Darkholdu (przed 2018 rokiem w tej rzeczywistości).
Oś czasu uniwersum Sinister Strange'a: W wyniku działań Doktora Strange'a z Ziemi-838 dochodzi do inkursji świata Sinister Strange'a i innego uniwersum (przed 2018 rokiem w tej rzeczywistości; inkursja to zderzenie się różnych światów).
Oś czasu Ziemi-838: Sinister Strange ginie z rąk Doktora Strange’a (rok 2024 w tej rzeczywistości).
Oś czasu Ziemi-838: Iluminaci pokonują Thanosa (rok 2018 w tej rzeczywistości).
Oś czasu Ziemi-838: Scarlet Witch zabija Iluminatów (rok 2024 w tej rzeczywistości).
Alternatywne linie czasowe z serialu A gdyby…?: Kapitan Carter była pierwszą Avengerką? (lata 1942-1945)
Alternatywne linie czasowe z serialu A gdyby…?: T’Challa został Star-Lordem? (1980-2014)
Alternatywne linie czasowe z serialu A gdyby…?: Killmonger ocalił Tony’ego Starka? (2010)
Alternatywne linie czasowe z serialu A gdyby…?: Zabrakło najpotężniejszych bohaterów? (2011)
Alternatywne linie czasowe z serialu A gdyby…?: Thor był jedynakiem? (2011)
Alternatywne linie czasowe z serialu A gdyby…?: Ultron wygrał? (2015)
Alternatywne linie czasowe z serialu A gdyby…?: Obserwator złamał zasady? (2015)
Alternatywne linie czasowe z serialu A gdyby…?: Doktor Strange stracił serce zamiast dłoni? (2016)
Alternatywne linie czasowe z serialu A gdyby…?: Zombie?! (2017)
Linia czasowa filmów o Spider-Manie w reżyserii Sama Raimiego (2002, 2004, 2007)
Linia czasowa filmów z serii Niesamowity Spider-Man (2012, 2014)
Oficjalna oś czasu filmów o X-Menach studia 20th Century Fox: X-Men: Pierwsza klasa (rok akcji: 1944-1962)
Oficjalna oś czasu filmów o X-Menach studia 20th Century Fox: X-Men: Przeszłość, która nadejdzie (rok akcji: 1973)
Oficjalna oś czasu filmów o X-Menach studia 20th Century Fox: X-Men: Apocalypse (rok akcji: 1983)
Oficjalna oś czasu filmów o X-Menach studia 20th Century Fox: X-Men: Mroczna Phoenix (rok akcji: 1993)
Oficjalna oś czasu filmów o X-Menach studia 20th Century Fox: Deadpool (rok akcji: 2016)
Oficjalna oś czasu filmów o X-Menach studia 20th Century Fox: Deadpool 2 (rok akcji: 2020)
Oficjalna oś czasu filmów o X-Menach studia 20th Century Fox: Nowi mutanci (rok akcji: 2020)
Oficjalna oś czasu filmów o X-Menach studia 20th Century Fox: Logan: Wolverine (rok akcji: 2029)

Film Avengers: Doomsday ma zadebiutować w kinach 18 grudnia przyszłego roku. 

Źródło: James Mack/MyTimeToShineHello

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday MCU
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi

Najnowsze

1 Marvel's Spider-Man
-
Plotka

Marvel w Spider-Manie 4 chce odtworzyć słynną scenę z gry? Tropy już są

2 Urodzony Rabuś
-

Nowy film z Channingiem Tatumem w roli głównej. Zwiastun urodzonego rabusia

3 rycerz siedmiu królestw
-

Nowy spin-off Gry o Tron pokaże Upadek Targaryenów. Historia Rycerza Siedmiu Królestw

4 Predator: Strefa zagrożenia
-

Predator: Strefa zagrożenia - finałowy zwiastun filmu. To może być najlepsze science fiction roku!

5
-

Witold Pyrkosz wskrzeszony przez AI. Oto fragment nowego odcinka M jak Miłość

6 Disney+
-

Kolejna podwyżka cen dla subskrybentów Disney+. Ile wyniesie nowa cena?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e193

Moda na sukces

s28e05

The Voice

s05e07

Zbrodnie po sąsiedzku

s38e190

Zatoka serc

s42e22

s2025e196

Anderson Cooper 360

s2025e200

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Głębia. Imprint

10

paź

Książka

Głębia. Imprint
Beczka. Bierzemy odpowiedzialność

10

paź

Film

Beczka. Bierzemy odpowiedzialność
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Holland Roden
Holland Roden

ur. 1987, kończy 38 lat

Shawn Ashmore
Shawn Ashmore

ur. 1979, kończy 46 lat

Aaron Ashmore
Aaron Ashmore

ur. 1979, kończy 46 lat

Jake McLaughlin
Jake McLaughlin

ur. 1982, kończy 43 lat

Omar Benson Miller
Omar Benson Miller

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV