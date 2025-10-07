Z promocją Avengers: Doomsday jest pewien problem. Co naprawdę skrywa maska Dooma?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fani komiksów od dawna zastanawiają się nad tym, jak Marvel wybrnie z potencjalnego problemu związanego z filmem Avengers: Doomsday. Chodzi tu mianowicie o sposób wykorzystywania w kampanii promocyjnej twarzy głównego złoczyńcy ekranowej opowieści, Doktora Dooma. Z jednej strony wiemy, że oblicze Roberta Downeya Jr. samo w sobie może służyć jako narzędzie oddziaływania na postacie kojarzące Iron Mana, z drugiej w świecie powieści graficznych antagonista najczęściej prezentował się w masce.

Teraz scooper MyTimeToShineHello twierdzi, że Doom - przynajmniej na początku Avengers: Doomsday - "będzie miał twarz pokrytą bliznami". Oznacza to, że wbrew niektórym spekulacjom złoczyńca nie wykorzysta Franklina Richardsa, do którego dotarł w scenie po napisach filmu Fantastyczna 4, aby w pełni pozbyć się cielesnych deformacji. Zwróćmy uwagę, że w komiksach twarz Dooma była pokiereszowana nawet wtedy, gdy zyskał on wielkie moce i stał się Bogiem Imperatorem w Bitewnym Świecie. Do zmiany na tym polu doszło dopiero po przywróceniu multiwersum do istnienia przez Reeda Richardsa.

Opis fabuły Avengers: Secret Wars

Inny ze scooperów, James Mack - ten sam, który na kilka miesięcy przed wyciekiem do sieci opisał nam grafiki koncepcyjne z Doomsday - także rzuca nowe światło na postać Dooma. Raportuje on, że złoczyńca będzie kontrolował śmiertelnych wrogów X-Menów, Strażników (Sentineli), poprzez magiczne runy, które widoczne były na maszynach/robotach właśnie na ujawnionych wcześniej szkicach. Mack opisuje też fabułę Secret Wars, potwierdzając poprzednie spekulacje:

Podobnie jak w komiksach po zniszczeniu wszystkich uniwersów Doom tworzy własny świat, a wszyscy bohaterowie zapominają o swoim wcześniejszym życiu i służą obdarzonemu boskimi mocami złoczyńcy. Mała grupa ocalałych bohaterów próbuje odwrócić sytuację, chcąc obalić Dooma i położyć kres jego absolutnej władzy nad światem.

Film Avengers: Doomsday ma zadebiutować w kinach 18 grudnia przyszłego roku.