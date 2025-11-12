Avengers: Doomsday – Thor w innej roli niż dotąd. Co z Dzikim Hulkiem i Gamorą?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nowe przecieki o Avengers: Doomsday, czyli trochę spoilerowo o tym, czego możemy oczekiwać po nadchodzącej superprodukcji Marvel Studios, której znaczenie dla przyszłości MCU jest kluczowe. Źródłem jest niezawodny Alex Perez, którego doniesienia o filmach komiksowych często się potwierdzały. Czujcie się ostrzeżeni - w tych przeciekach mogą pojawić się spoilery!

Avengers: Doomsday - rola Thora i Dziki Hulk

Ponoć mamy spodziewać się dość nieoczekiwanej roli Thora w wykonaniu Chrisa Hemswortha. Jego wątek ma być poboczny na początku Avengers: Doomsday, ale jeszcze przed trzecim aktem połączy się z główną historią. Podobno Thor naprawdę wiele przejdzie. Perez dodaje sugestywne słowa, cytując piosenkę Franka Oceana: „Kim jest bóg dla niewierzącego?”

Wiemy też, że to koniec Profesora Hulka w filmowym uniwersum Marvela. Kiepsko oceniana wersja postaci z Avengers: Koniec gry i She-Hulk ma zmienić się z powrotem w dzikiego i niebezpiecznego siłacza. Ma do tego dojść w filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Według Pereza w Avengers: Doomsday Hulk pozostanie dziki i nieprzewidywalny.

Avengers: Doomsday – pozostałe informacje

Ponoć Gamora (Zoe Saldana) nie pojawi się w Avengers: Doomsday, choć jej obecność ma być odczuwalna. Twórcy mają wykorzystać fakt, że jej postać to wariant z 2014 roku - jako przykład w temacie niszczenia barier pomiędzy światami.

Star-Lord (Chris Pratt) miał się pojawić na pewnym etapie produkcji, ale według aktualnych informacji jego udział jest coraz mniej prawdopodobny.

Z poprzednich doniesień wiemy, że Chris Evans i Hayley Atwell powrócą do ról Kapitana Ameryki i Peggy Carter z okresu zakończenia Avengers: Koniec gry. Według źródeł, w promocji filmu nikt nie potwierdzi udziału innych oryginalnych członków grupy Avengers. Jeśli Marvel zdecyduje się na nawiązania, mogą to być subtelne sugestie - w stylu zapowiedzi Profesora X w Doktorze Strange’u w multiwersum obłędu. Nie wiemy jednak, kto mógłby się pojawić poza Hulkiem i Hawkeye'em. Sugerowano wariant Czarnej Wdowy z alternatywnej rzeczywistości, w której jest czarnym charakterem.

Zwiastun ma nie tylko zapowiedzieć skład drużyny Avengers, ale także pokazać ją w akcji.

W nowym wywiadzie Florence Pugh tak skomentowała swój udział w Avengers: Doomsday:

- Jednego dnia byłam na planie z tą niesamowitą obsadą. Wszyscy byliśmy w kostiumach superbohaterów i graliśmy, jakbyśmy naprawdę ratowali świat. To naprawdę coś wyjątkowego.

A tak o swoim doświadczeniu opowiedział Simu Liu, odtwórca roli Shang-Chi:

- Dopiero co pracowałem na planie wielkiego filmu Marvela z tymi wszystkimi aktorami, wśród których są osoby grające tę samą rolę od ponad 20 lat. Wchodzę do ich świata, do postaci, które rozwijają od bardzo dawna. Wszystko, co mogę wtedy zrobić, to postarać się, bym się nie zaczął trząść.

Avengers: Doomsday - premiera w kinach zaplanowana jest na grudzień 2026 roku.