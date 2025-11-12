placeholder
Reklama
placeholder

Avengers: Doomsday – Thor w innej roli niż dotąd. Co z Dzikim Hulkiem i Gamorą?

Nowe plotki na temat fabuły filmu Avengers: Doomsday trafiają do sieci. Dotyczą Thora, Hulka i innych postaci, które zobaczymy na ekranie w ponoć nieoczekiwanych rolach. Możliwe są spoilery, ponieważ część tych informacji ma być ukrywana przed widzami.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday Disney MCU
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Thor Marvel
Reklama

Nowe przecieki o Avengers: Doomsday, czyli trochę spoilerowo o tym, czego możemy oczekiwać po nadchodzącej superprodukcji Marvel Studios, której znaczenie dla przyszłości MCU jest kluczowe. Źródłem jest niezawodny Alex Perez, którego doniesienia o filmach komiksowych często się potwierdzały. Czujcie się ostrzeżeni - w tych przeciekach mogą pojawić się spoilery!

Avengers: Doomsday - rola Thora i Dziki Hulk

Ponoć mamy spodziewać się dość nieoczekiwanej roli Thora w wykonaniu Chrisa Hemswortha. Jego wątek ma być poboczny na początku Avengers: Doomsday, ale jeszcze przed trzecim aktem połączy się z główną historią. Podobno Thor naprawdę wiele przejdzie. Perez dodaje sugestywne słowa, cytując piosenkę Franka Oceana: „Kim jest bóg dla niewierzącego?”

Wiemy też, że to koniec Profesora Hulka w filmowym uniwersum Marvela. Kiepsko oceniana wersja postaci z Avengers: Koniec gry i She-Hulk ma zmienić się z powrotem w dzikiego i niebezpiecznego siłacza. Ma do tego dojść w filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Według Pereza w Avengers: Doomsday Hulk pozostanie dziki i nieprzewidywalny.

Avengers: Doomsday – pozostałe informacje

  • Ponoć Gamora (Zoe Saldana) nie pojawi się w Avengers: Doomsday, choć jej obecność ma być odczuwalna. Twórcy mają wykorzystać fakt, że jej postać to wariant z 2014 roku - jako przykład w temacie niszczenia barier pomiędzy światami.
  • Star-Lord (Chris Pratt) miał się pojawić na pewnym etapie produkcji, ale według aktualnych informacji jego udział jest coraz mniej prawdopodobny.
  • Z poprzednich doniesień wiemy, że Chris Evans i Hayley Atwell powrócą do ról Kapitana Ameryki i Peggy Carter z okresu zakończenia Avengers: Koniec gry. Według źródeł, w promocji filmu nikt nie potwierdzi udziału innych oryginalnych członków grupy Avengers. Jeśli Marvel zdecyduje się na nawiązania, mogą to być subtelne sugestie - w stylu zapowiedzi Profesora X w Doktorze Strange’u w multiwersum obłędu. Nie wiemy jednak, kto mógłby się pojawić poza Hulkiem i Hawkeye'em. Sugerowano wariant Czarnej Wdowy z alternatywnej rzeczywistości, w której jest czarnym charakterem.
  • Zwiastun ma nie tylko zapowiedzieć skład drużyny Avengers, ale także pokazać ją w akcji.

W nowym wywiadzie Florence Pugh tak skomentowała swój udział w Avengers: Doomsday:

- Jednego dnia byłam na planie z tą niesamowitą obsadą. Wszyscy byliśmy w kostiumach superbohaterów i graliśmy, jakbyśmy naprawdę ratowali świat. To naprawdę coś wyjątkowego.

A tak o swoim doświadczeniu opowiedział Simu Liu, odtwórca roli Shang-Chi:

- Dopiero co pracowałem na planie wielkiego filmu Marvela z tymi wszystkimi aktorami, wśród których są osoby grające tę samą rolę od ponad 20 lat. Wchodzę do ich świata, do postaci, które rozwijają od bardzo dawna. Wszystko, co mogę wtedy zrobić, to postarać się, bym się nie zaczął trząść.

Avengers: Doomsday - premiera w kinach zaplanowana jest na grudzień 2026 roku.

Źródło: Cosmic Circus

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday Disney MCU
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 George R.R. Martin (cykl Pieśń Lodu i Ognia)
-

W edycji specjalnej książki George'a R.R. Martina pojawiły się obrazki AI? Jest oficjalna odpowiedź

2 Timothée Chalamet w filmie Wielki Marty
-

Wielki Marty - zwiastun. Nikt tak poważnie nie mówił jeszcze o Ping Pongu

3 Super Mario Galaxy Movie
-

Super Mario Galaxy Movie - pełny zwiastun. Piękna animacja, wojowniczka księżniczka i mały Bowser

4 Harry Potter and the Cursed Child - Tom Felton jako dorosły Draco Malfoy
-

Tom Felton jako dorosły Draco Malfoy. Widownia oszalała; jest nagranie!

5 Arc Raiders
-

Arc Raiders z dużą aktualizacją! North Line to nowy obszar, wrogowie i wyposażenie

6 The Vision & The Scarlet Witch
-

VisionQuest: powrót Scarlet Witch, zapowiedź Champions i dwa nowe nazwiska w obsadzie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e05

Agenci NCIS

s2025e219

Moda na sukces

s27e07

Wielkie projekty

s04e09

s38e221

Zatoka serc

s42e48

s34e09

Dancing with the Stars

s2025e221

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Lumines Arise

11

lis

Gra

Lumines Arise
Między światłem a cieniem

12

lis

Książka

Między światłem a cieniem
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia

12

lis

Książka

Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
Her Story

12

lis

Film

Her Story
Summer Time Machine Blues

12

lis

Film

Summer Time Machine Blues
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ryan Gosling
Ryan Gosling

ur. 1980, kończy 45 lat

Anne Hathaway
Anne Hathaway

ur. 1982, kończy 43 lat

Cote de Pablo
Cote de Pablo

ur. 1979, kończy 46 lat

Radha Mitchell
Radha Mitchell

ur. 1973, kończy 52 lat

Tamala Jones
Tamala Jones

ur. 1974, kończy 51 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Natalia Muianga ma już doświadczenie w programach telewizyjnych. Co warto o niej wiedzieć?

9

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV