Avengers: Doomsday – Thor w innej roli niż dotąd. Co z Dzikim Hulkiem i Gamorą?
Nowe plotki na temat fabuły filmu Avengers: Doomsday trafiają do sieci. Dotyczą Thora, Hulka i innych postaci, które zobaczymy na ekranie w ponoć nieoczekiwanych rolach. Możliwe są spoilery, ponieważ część tych informacji ma być ukrywana przed widzami.
Nowe przecieki o Avengers: Doomsday, czyli trochę spoilerowo o tym, czego możemy oczekiwać po nadchodzącej superprodukcji Marvel Studios, której znaczenie dla przyszłości MCU jest kluczowe. Źródłem jest niezawodny Alex Perez, którego doniesienia o filmach komiksowych często się potwierdzały. Czujcie się ostrzeżeni - w tych przeciekach mogą pojawić się spoilery!
Avengers: Doomsday - rola Thora i Dziki Hulk
Ponoć mamy spodziewać się dość nieoczekiwanej roli Thora w wykonaniu Chrisa Hemswortha. Jego wątek ma być poboczny na początku Avengers: Doomsday, ale jeszcze przed trzecim aktem połączy się z główną historią. Podobno Thor naprawdę wiele przejdzie. Perez dodaje sugestywne słowa, cytując piosenkę Franka Oceana: „Kim jest bóg dla niewierzącego?”
Wiemy też, że to koniec Profesora Hulka w filmowym uniwersum Marvela. Kiepsko oceniana wersja postaci z Avengers: Koniec gry i She-Hulk ma zmienić się z powrotem w dzikiego i niebezpiecznego siłacza. Ma do tego dojść w filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Według Pereza w Avengers: Doomsday Hulk pozostanie dziki i nieprzewidywalny.
Avengers: Doomsday – pozostałe informacje
- Ponoć Gamora (Zoe Saldana) nie pojawi się w Avengers: Doomsday, choć jej obecność ma być odczuwalna. Twórcy mają wykorzystać fakt, że jej postać to wariant z 2014 roku - jako przykład w temacie niszczenia barier pomiędzy światami.
- Star-Lord (Chris Pratt) miał się pojawić na pewnym etapie produkcji, ale według aktualnych informacji jego udział jest coraz mniej prawdopodobny.
- Z poprzednich doniesień wiemy, że Chris Evans i Hayley Atwell powrócą do ról Kapitana Ameryki i Peggy Carter z okresu zakończenia Avengers: Koniec gry. Według źródeł, w promocji filmu nikt nie potwierdzi udziału innych oryginalnych członków grupy Avengers. Jeśli Marvel zdecyduje się na nawiązania, mogą to być subtelne sugestie - w stylu zapowiedzi Profesora X w Doktorze Strange’u w multiwersum obłędu. Nie wiemy jednak, kto mógłby się pojawić poza Hulkiem i Hawkeye'em. Sugerowano wariant Czarnej Wdowy z alternatywnej rzeczywistości, w której jest czarnym charakterem.
- Zwiastun ma nie tylko zapowiedzieć skład drużyny Avengers, ale także pokazać ją w akcji.
W nowym wywiadzie Florence Pugh tak skomentowała swój udział w Avengers: Doomsday:
A tak o swoim doświadczeniu opowiedział Simu Liu, odtwórca roli Shang-Chi:
Avengers: Doomsday - premiera w kinach zaplanowana jest na grudzień 2026 roku.
Źródło: Cosmic Circus
