Nowy wariant Scarlet Witch w Avengers: Doomsday. Źródło mocy Dooma i sposób wymazania X-Menów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Mamy dziś dla Was naprawdę sporo nowych doniesień w kwestii przyszłorocznego Avengers: Doomsday. Większość z nich pochodzi od scooperów Alexa Pereza z portalu The Cosmic Circus i Daniela Richtmana, którzy wzięli na warsztat choćby postać Scarlet Witch, jej interakcje z Magneto, losy najprawdopodobniej skazanego na zagładę świata X-Menów, nieoczywiste źródło mocy Doktora Dooma i szereg innych aspektów.

Scarlet Witch i Magneto

Zacznijmy od samej Wandy Maximoff. Według Pereza w Avengers: Doomsday zobaczymy zupełnie nowy wariant bohaterki, pochodzący z tego samego uniwersum, w którym rozgrywała się akcja filmów studia Fox o X-Menach. Scooper porusza także kwestię relacji Szkarłatnej Wiedźmy z jej komiksowym ojcem, Magneto:

To jest uniwersum, w którym Magneto w końcu rządzi Genoshą (wyspą mutantów, mającą być ich rajem - przyp. aut.) dokładnie tak, jak zawsze to sobie wyobrażał; mielibyśmy tu coś na wzór "rodziny królewskiej" z Erikiem, Pietro, Wandą i Polaris. To pomysł, który był forsowany od czasu Multiwersum obłędu, a potem również przed Deadpool & Wolverine, ale nigdy nie wydawał się pasować, bo sam w sobie sprawia wrażenie, jakby miał przysłonić najważniejszy wątek fabularny. Głównym aspektem, który zostanie zgłębiony, jest relacja ojca z córką – Erika i Wandy.

O samym Magneto Perez mówi tak:

Całe życie - a nawet kilka żyć - spędzone na pogoni za kolejnymi azylami, za jedną ziemią obiecaną po drugiej, i po co? Za każdym razem, gdy bramy raju zatrzaskują się nam przed nosem, łamie nas to jeszcze bardziej.

Uniwersum X-Menów czeka zagłada?

Swoje doniesienia na temat położenia mutantów w Doomsday przedstawił też Richtman. Twierdzi on, że to właśnie w ich uniwersum ma rozgrywać się "spora część akcji filmu", a dążący do przetrwania świat X-Menów prawdopodobnie spróbuje unicestwić wszystkie inne rzeczywistości z Ziemią-616 na czele. Ten motyw znamy już z komiksowych Tajnych wojen; jeśli bracia Russo faktycznie po niego sięgnęli, zyskali sposób na przekonujące wymazanie dotychczasowej historii X-Menów z MCU.

Według Richtmana Doom z kolei ma walczyć "z całym multiwersum" - być może i on postara się zniszczyć każdy możliwy wszechświat.

Skąd Doom czerpie swoje moce?

W trakcie zeszłotygodniowych targów marketingowych Disneya w Szanghaju pokazano wideo, które w pewnym momencie przedstawiało Dooma trzymającego przedmiot do złudzenia kojarzący się z 10 pierścieniami Shang-Chi. Teraz wygląda na to, że mogą one stać się źródłem mocy złoczyńcy - ich strata sprawi też, że sam bohater wniesie w ekranową historię "element komediowy". Jak spekuluje Perez:

On (Shang-Chi - przyp. aut.) może czuć się trochę nieswojo, bo to będzie jego pierwszy kontakt z tak dużą grupą bohaterów obdarzonych mocami. Chociaż muszę przyznać — widziałeś ten najnowszy wizerunek Dooma z Chin? To nie jest dokładnie ta wersja, którą wykorzystają w Doomsday, ale jest blisko. Jeśli się przyjrzymy, to elementy zbroi w okolicach brzucha wyglądają interesująco. Prawie tak, jakby można było odbić od nich pierścień. Albo dziesięć.

Scooper dodaje jeszcze kilka uwag w kwestii Doktora Dooma:

To człowiek zraniony przez inkursje dziejące się w całym multiwersum, które skazują niezliczone rzeczywistości na zagładę, a on chce to powstrzymać za wszelką cenę.

Obecność niektórych postaci Marvel będzie trzymał w tajemnicy

Perez daje również do zrozumienia, że lista postaci Doomsday jest znacznie, znacznie dłuższa, przy czym Dom Pomysłów - przynajmniej w niektórych przypadkach - może nie ujawnić nazwisk aż do dnia premiery:

Niektóre z tych postaci są nowe, inne stare, a jeszcze inne mają podtrzymać dziedzictwo tych, którzy już odeszli. Celem jest, by nie ujawniać ich aż do premiery produkcji. Nawet gdybym wspomniał, kogo planują zaangażować, przez najbliższy rok i tak nie byłoby potwierdzenia. Ale większość postaci, które nie zostały jeszcze oficjalnie ogłoszone, pojawiła się już w spekulacjach.

Halle Berry w Avengers: Doomsday?

Jest jeszcze trop w sprawie pojawienia się w filmie ekranowej Storm. Zapytany o tę kwestię Alan Cumming, ekranowy Nightcrawler, najpierw zaczął się uśmiechać pod nosem, by później stwierdzić, że "nic nie wie", a na koniec dodać, że to właśnie Halle Berry "zepsuła walkę Nightcrawlera i Reeda Richardsa" (o której nakręceniu mówił już wcześniej). Nie jest jednak jasne, czy aktorowi chodziło o obecność postaci Storm w tej sekwencji, czy jednak o spekulacje na temat dołączenia Berry do obsady, które mogły wpłynąć na proces kręcenia scen na planie - tak, by ukryć je przed opinią publiczną.

Film Avengers: Doomsday wejdzie do kin 18 grudnia 2026 roku.