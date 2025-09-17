placeholder
Nowy wariant Scarlet Witch w Avengers: Doomsday. Źródło mocy Dooma i sposób wymazania X-Menów

W sieci pojawiło się całe mnóstwo nowych spekulacji na temat Avengers: Doomsday. Jest w nich mowa m.in. o nieznanym do tej pory wariancie postaci Scarlet Witch, zaskakującym źródle mocy Dooma, losie świata X-Menów i sugestia obecności w filmie portretowanej przez Halle Berry Storm.
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Scarlet Witch Marvel
Mamy dziś dla Was naprawdę sporo nowych doniesień w kwestii przyszłorocznego Avengers: Doomsday. Większość z nich pochodzi od scooperów Alexa Pereza z portalu The Cosmic Circus i Daniela Richtmana, którzy wzięli na warsztat choćby postać Scarlet Witch, jej interakcje z Magneto, losy najprawdopodobniej skazanego na zagładę świata X-Menów, nieoczywiste źródło mocy Doktora Dooma i szereg innych aspektów. 

Scarlet Witch i Magneto

Zacznijmy od samej Wandy Maximoff. Według Pereza w Avengers: Doomsday zobaczymy zupełnie nowy wariant bohaterki, pochodzący z tego samego uniwersum, w którym rozgrywała się akcja filmów studia Fox o X-Menach. Scooper porusza także kwestię relacji Szkarłatnej Wiedźmy z jej komiksowym ojcem, Magneto:

To jest uniwersum, w którym Magneto w końcu rządzi Genoshą (wyspą mutantów, mającą być ich rajem - przyp. aut.) dokładnie tak, jak zawsze to sobie wyobrażał; mielibyśmy tu coś na wzór "rodziny królewskiej" z Erikiem, Pietro, Wandą i Polaris. To pomysł, który był forsowany od czasu Multiwersum obłędu, a potem również przed Deadpool & Wolverine, ale nigdy nie wydawał się pasować, bo sam w sobie sprawia wrażenie, jakby miał przysłonić najważniejszy wątek fabularny. Głównym aspektem, który zostanie zgłębiony, jest relacja ojca z córką – Erika i Wandy. 

O samym Magneto Perez mówi tak:

Całe życie - a nawet kilka żyć - spędzone na pogoni za kolejnymi azylami, za jedną ziemią obiecaną po drugiej, i po co? Za każdym razem, gdy bramy raju zatrzaskują się nam przed nosem, łamie nas to jeszcze bardziej.

Uniwersum X-Menów czeka zagłada?

Swoje doniesienia na temat położenia mutantów w Doomsday przedstawił też Richtman. Twierdzi on, że to właśnie w ich uniwersum ma rozgrywać się "spora część akcji filmu", a dążący do przetrwania świat X-Menów prawdopodobnie spróbuje unicestwić wszystkie inne rzeczywistości z Ziemią-616 na czele. Ten motyw znamy już z komiksowych Tajnych wojen; jeśli bracia Russo faktycznie po niego sięgnęli, zyskali sposób na przekonujące wymazanie dotychczasowej historii X-Menów z MCU. 

Według Richtmana Doom z kolei ma walczyć "z całym multiwersum" - być może i on postara się zniszczyć każdy możliwy wszechświat. 

Skąd Doom czerpie swoje moce?

W trakcie zeszłotygodniowych targów marketingowych Disneya w Szanghaju pokazano wideo, które w pewnym momencie przedstawiało Dooma trzymającego przedmiot do złudzenia kojarzący się z 10 pierścieniami Shang-Chi. Teraz wygląda na to, że mogą one stać się źródłem mocy złoczyńcy - ich strata sprawi też, że sam bohater wniesie w ekranową historię "element komediowy". Jak spekuluje Perez:

On (Shang-Chi - przyp. aut.) może czuć się trochę nieswojo, bo to będzie jego pierwszy kontakt z tak dużą grupą bohaterów obdarzonych mocami. Chociaż muszę przyznać — widziałeś ten najnowszy wizerunek Dooma z Chin? To nie jest dokładnie ta wersja, którą wykorzystają w Doomsday, ale jest blisko. Jeśli się przyjrzymy, to elementy zbroi w okolicach brzucha wyglądają interesująco. Prawie tak, jakby można było odbić od nich pierścień. Albo dziesięć.

Scooper dodaje jeszcze kilka uwag w kwestii Doktora Dooma:

To człowiek zraniony przez inkursje dziejące się w całym multiwersum, które skazują niezliczone rzeczywistości na zagładę, a on chce to powstrzymać za wszelką cenę.

Obecność niektórych postaci Marvel będzie trzymał w tajemnicy

Perez daje również do zrozumienia, że lista postaci Doomsday jest znacznie, znacznie dłuższa, przy czym Dom Pomysłów - przynajmniej w niektórych przypadkach - może nie ujawnić nazwisk aż do dnia premiery:

Niektóre z tych postaci są nowe, inne stare, a jeszcze inne mają podtrzymać dziedzictwo tych, którzy już odeszli. Celem jest, by nie ujawniać ich aż do premiery produkcji. Nawet gdybym wspomniał, kogo planują zaangażować, przez najbliższy rok i tak nie byłoby potwierdzenia. Ale większość postaci, które nie zostały jeszcze oficjalnie ogłoszone, pojawiła się już w spekulacjach.

Halle Berry w Avengers: Doomsday?

Jest jeszcze trop w sprawie pojawienia się w filmie ekranowej Storm. Zapytany o tę kwestię Alan Cumming, ekranowy Nightcrawler, najpierw zaczął się uśmiechać pod nosem, by później stwierdzić, że "nic nie wie", a na koniec dodać, że to właśnie Halle Berry "zepsuła walkę Nightcrawlera i Reeda Richardsa" (o której nakręceniu mówił już wcześniej). Nie jest jednak jasne, czy aktorowi chodziło o obecność postaci Storm w tej sekwencji, czy jednak o spekulacje na temat dołączenia Berry do obsady, które mogły wpłynąć na proces kręcenia scen na planie - tak, by ukryć je przed opinią publiczną. 

Najlepsze filmy superbohaterskie XXI wieku. Avengers: Endgame nisko, tylko jeden tytuł z ostatnich 5 lat

10. X-Men 2 (2003)

10. X-Men 2 (2003)
Źródło: materiały prasowe
Film Avengers: Doomsday wejdzie do kin 18 grudnia 2026 roku. 

 

Źródło: Alex Perez/The Cosmic Circus/Daniel Richtman

2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi

