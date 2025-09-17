Nowy wariant Scarlet Witch w Avengers: Doomsday. Źródło mocy Dooma i sposób wymazania X-Menów
W sieci pojawiło się całe mnóstwo nowych spekulacji na temat Avengers: Doomsday. Jest w nich mowa m.in. o nieznanym do tej pory wariancie postaci Scarlet Witch, zaskakującym źródle mocy Dooma, losie świata X-Menów i sugestia obecności w filmie portretowanej przez Halle Berry Storm.
Mamy dziś dla Was naprawdę sporo nowych doniesień w kwestii przyszłorocznego Avengers: Doomsday. Większość z nich pochodzi od scooperów Alexa Pereza z portalu The Cosmic Circus i Daniela Richtmana, którzy wzięli na warsztat choćby postać Scarlet Witch, jej interakcje z Magneto, losy najprawdopodobniej skazanego na zagładę świata X-Menów, nieoczywiste źródło mocy Doktora Dooma i szereg innych aspektów.
Scarlet Witch i Magneto
Zacznijmy od samej Wandy Maximoff. Według Pereza w Avengers: Doomsday zobaczymy zupełnie nowy wariant bohaterki, pochodzący z tego samego uniwersum, w którym rozgrywała się akcja filmów studia Fox o X-Menach. Scooper porusza także kwestię relacji Szkarłatnej Wiedźmy z jej komiksowym ojcem, Magneto:
O samym Magneto Perez mówi tak:
Uniwersum X-Menów czeka zagłada?
Swoje doniesienia na temat położenia mutantów w Doomsday przedstawił też Richtman. Twierdzi on, że to właśnie w ich uniwersum ma rozgrywać się "spora część akcji filmu", a dążący do przetrwania świat X-Menów prawdopodobnie spróbuje unicestwić wszystkie inne rzeczywistości z Ziemią-616 na czele. Ten motyw znamy już z komiksowych Tajnych wojen; jeśli bracia Russo faktycznie po niego sięgnęli, zyskali sposób na przekonujące wymazanie dotychczasowej historii X-Menów z MCU.
Według Richtmana Doom z kolei ma walczyć "z całym multiwersum" - być może i on postara się zniszczyć każdy możliwy wszechświat.
Skąd Doom czerpie swoje moce?
W trakcie zeszłotygodniowych targów marketingowych Disneya w Szanghaju pokazano wideo, które w pewnym momencie przedstawiało Dooma trzymającego przedmiot do złudzenia kojarzący się z 10 pierścieniami Shang-Chi. Teraz wygląda na to, że mogą one stać się źródłem mocy złoczyńcy - ich strata sprawi też, że sam bohater wniesie w ekranową historię "element komediowy". Jak spekuluje Perez:
Scooper dodaje jeszcze kilka uwag w kwestii Doktora Dooma:
Obecność niektórych postaci Marvel będzie trzymał w tajemnicy
Perez daje również do zrozumienia, że lista postaci Doomsday jest znacznie, znacznie dłuższa, przy czym Dom Pomysłów - przynajmniej w niektórych przypadkach - może nie ujawnić nazwisk aż do dnia premiery:
Halle Berry w Avengers: Doomsday?
Jest jeszcze trop w sprawie pojawienia się w filmie ekranowej Storm. Zapytany o tę kwestię Alan Cumming, ekranowy Nightcrawler, najpierw zaczął się uśmiechać pod nosem, by później stwierdzić, że "nic nie wie", a na koniec dodać, że to właśnie Halle Berry "zepsuła walkę Nightcrawlera i Reeda Richardsa" (o której nakręceniu mówił już wcześniej). Nie jest jednak jasne, czy aktorowi chodziło o obecność postaci Storm w tej sekwencji, czy jednak o spekulacje na temat dołączenia Berry do obsady, które mogły wpłynąć na proces kręcenia scen na planie - tak, by ukryć je przed opinią publiczną.
Najlepsze filmy superbohaterskie XXI wieku. Avengers: Endgame nisko, tylko jeden tytuł z ostatnich 5 lat
Film Avengers: Doomsday wejdzie do kin 18 grudnia 2026 roku.
Źródło: Alex Perez/The Cosmic Circus/Daniel Richtman
