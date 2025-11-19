Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Za zagładę multiwersum w Avengers: Doomsday odpowiada inna postać? Spider-Man walczy samodzielnie

Nie jest wykluczone, że przyczyna powstania zagrożenia dla całego multiwersum w filmie Avengers: Doomsday jest inna, niż początkowo zakładaliśmy. Mamy również okazję poznać nowe szczegóły ról Spider-Mana i Reeda Richardsa w przyszłorocznej produkcji.
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Avengers: Doomsday - grafika stworzona przez AI Jesus Avila/Marvel
Reklama

Od wczoraj w sieci pojawiło się wiele nowych doniesień związanych z Avengers: Doomsday. Prawdopodobnie najważniejszymi z nich dzieli się Alex Perez z The Cosmic Circus, który twierdzi, że prawdziwy powód inkursji (zderzeń światów), mogących doprowadzić do zagłady multiwersum, jest zupełnie niespodziewany. Mają nim być nie działania Steve'a Rogersa, a Kanga Zdobywcy, którego scooper określa mianem "grzechu pierworodnego" MCU, cokolwiek to znaczy. 

Perez rzuca też inne światło na rolę portretowanego przez Toma Hollanda Spider-Mana w Doomsday (o ile w ogóle tę postać zobaczymy w filmie) bądź w Secret Wars. Według niego spotkanie Petera Parkera z Jeleną Biełową, do którego ma dojść w Całkiem nowym dniu, wcale nie spowoduje, że Pajączek dołączy do grupy New Avengers (dawnych Thunderbolts). Wręcz przeciwnie, heros ma działać na własną rękę i ze zbliżającym się zagrożeniem walczyć samodzielnie. 

Pojawiły się także kolejne szczegóły grafik przedstawiających kostiumy postaci z Avengers: Doomsday, które miał zobaczyć jeden z internautów. Wyjawia on, że Rogers aka Kapitan Ameryka co prawda trzyma w dłoniach Mjolnir, ale jednocześnie ma na sobie "zwykłe ubranie". Doom z kolei "stoi prosto z zaciśniętymi pięściami", a Sam Wilson ma zmieniony strój Capa, bardziej kojarzący się z tym, który jego poprzednik nosił w filmie Zimowy żołnierz. Nie jest wykluczone, że Marvel pokazał rzeczone grafiki części fanów, aby lepiej przygotować do sprzedaży i wybrać materiały marketingowe. 

Inny ze scooperów, MyTimeToShineHello, sugeruje, że rola Reeda Richardsa w przyszłorocznej odsłonie MCU jest "duża", a Mr. Fantastic będzie miał "wiele interakcji" z Doomem, być może początkowo uznając go za swojego sojusznika. 

Dawna Jean Grey nie ma rad dla aktorki, która przejmie jej rolę 

W rozmowie z Variety Famke Janssen, ekranowa Jean Grey z filmów o X-Menach studia Fox, po raz kolejny dała do zrozumienia, że w Doomsday jej nie zobaczymy. Aktorka dodała, że dziennikarze powtarzają pytanie o jej ewentualny udział w produkcji Marvela tak często, bo mogą "nie wierzyć" w jej słowa - sama zachęca, by "poczekać do premiery i samemu się o tym przekonać". Janssen o swoim potencjalnym powrocie do roli mutantki wypowiada się tym razem bardziej koncyliacyjnie, choć jednocześnie dodała, że nie ma żadnej rady dla nowej aktorki, która wcieli się w jej dawną postać. 

Moda na "hejtowanie" kina superbohaterskiego

Mający pojawić się w Avengers 5 Simu Liu, który wciela się w Shang-Chi, w ostatnim wywiadzie bierze w obronę cały gatunek superbohaterski. Jak sam to przedstawia:

Pojawiła się ostatnio moda, by cały ten gatunek hejtować. Myślę, że istnieją uzasadnione zarzuty dotyczące sposobu kręcenia filmów, sposobu, w jaki rozdysponowywane są budżety produkcyjne, jest tu kilka zasadnych uwag, ale nie wiem, czy ten pomysł krytykowania filmów o superbohaterach jako gatunku jest słuszny. Nie wiem, bo mówię to jako ktoś, kto uwielbiał je oglądać jako dziecko. 

Fejkowe materiały promocyjne szansą i zagrożeniem dla Marvela

W ciągu kilku ostatnich dni w sieci pojawiły się też kolejne fejkowe i wykonane przy pomocy AI grafiki przedstawiające postacie z Doomsday, w tym Doktora Dooma w kostiumie, Thora z blizną na brodzie czy Lokiego. Serwis Comic Book Movie podzielił się z czytelnikami tekstem będącym analizą problemu, podchodząc do niego dwojako. Z jednej strony dziennikarze wychodzą z założenia, że w dobie spreparowanych materiałów promocyjnych część odbiorców zdecyduje się nie zwracać na nie uwagi, co pozwoli Marvelowi na podtrzymanie aury tajemnicy wokół filmu. Z drugiej jednak liczna grupa internautów weźmie fejkowe materiały za prawdziwe - później, konfrontując je jeszcze na etapie kampanii promocyjnej bądź w samym kinie z oficjalną wizją, może poczuć ogromne rozczarowanie. 

Ile lat postacie MCU miały przed walką z Thanosem? 

arrow-left Vision - 4 lata Źródło: Marvel arrow-right
Vision - 4 lata
Groot - 5 lat
Spider-Man - 19 lat
Scarlet Witch - najprawdopodobniej znajduje się między 19. a 22. rokiem życia
Gamora - przed swoją śmiercią miała 29 lat liczonych na swojej macierzystej planecie
Nebula - 30 lat na swojej macierzystej planecie
Czarna Wdowa - 35 lat
Nick Fury - 68 lat
James Rhodes - 51 lat
Hulk - 14 lat; Bruce Banner z kolei - 49 lat
Scott Lang - ok. 45 lat
Drax - ok. 50 ziemskich lat
Tony Stark - 49 lat
Clint Barton - 47 lat
Czarna Pantera - między 30. a 40. rokiem życia
Doktor Strange - 42 lata
Falcon - 40 lat
Peter Quill - 38 lat
Maria Hill - 36 lat
Steve Rogers - biologicznie ma 100 lat
Bucky Barnes - biologicznie ma 101 lat
Loki - przed swoją śmiercią miał 1053 lata (nie jest do końca jasne, w jaki sposób czas płynie dla mieszkańców Asgardu)
Thor - pomiędzy 1053 a 1500 ziemskich lat
Walkiria - przynajmniej 5000 lat
Hela - znacznie powyżej 5000 lat
Thanos - prawdopodobnie narodził się niedługo po stworzeniu Wszechświata
Grandmaster - ma tyle lat co Wszechświat

Film Avengers: Doomsday trafi do kin 18 grudnia 2026 roku. 

Źródło: comicbookmovie.com

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday MCU
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi

Najnowsze

1 Dan Da Dan
-

Czego możemy się spodziewać w 3. sezonie anime Dan Da Dan? "Fani pokochają to, co nadchodzi"

2 Wonder Man
-

Wonder Man odniesie się do zmęczenia kinem superbohaterskim. Nowe zdjęcie z produkcji

3 Mafia: The Old Country
-

Mafia: The Old Country z nietypową edycją kolekcjonerską. Co znajdziemy wewnątrz pudełka?

4 Frankenstein - oficjalny kadr z filmu. Mia Goth oraz Jacob Elordi w charakteryzacji fikcyjnego potwora
-

Frankenstein króluje na Netflixie, a Wiedźmin traci widzów!

5 Harry Potter: Daniel Radcliffe i Dominic McLaughlin
-

Daniel Radcliffe napisał list do nowego Harry'ego Pottera. Co w nim było?

6 Sean Connery
-

Dick Van Dyke mógł zostać Jamesem Bondem po Seanie Connery'm. Dlaczego odrzucił rolę?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e06

Agenci NCIS

s2025e224

Moda na sukces

s04e10

s38e227

Zatoka serc

s42e53

s34e10

Dancing with the Stars

s2025e226

Anderson Cooper 360

s07e06

Oogappels
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Ministranci

21

lis

Film

Ministranci
Rocznica

21

lis

Film

Rocznica
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Adam Driver
Adam Driver

ur. 1983, kończy 42 lat

Meg Ryan
Meg Ryan

ur. 1961, kończy 64 lat

Allison Janney
Allison Janney

ur. 1959, kończy 66 lat

Sandrine Holt
Sandrine Holt

ur. 1972, kończy 53 lat

Jodie Foster
Jodie Foster

ur. 1962, kończy 63 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV