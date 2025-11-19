Za zagładę multiwersum w Avengers: Doomsday odpowiada inna postać? Spider-Man walczy samodzielnie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Od wczoraj w sieci pojawiło się wiele nowych doniesień związanych z Avengers: Doomsday. Prawdopodobnie najważniejszymi z nich dzieli się Alex Perez z The Cosmic Circus, który twierdzi, że prawdziwy powód inkursji (zderzeń światów), mogących doprowadzić do zagłady multiwersum, jest zupełnie niespodziewany. Mają nim być nie działania Steve'a Rogersa, a Kanga Zdobywcy, którego scooper określa mianem "grzechu pierworodnego" MCU, cokolwiek to znaczy.

Perez rzuca też inne światło na rolę portretowanego przez Toma Hollanda Spider-Mana w Doomsday (o ile w ogóle tę postać zobaczymy w filmie) bądź w Secret Wars. Według niego spotkanie Petera Parkera z Jeleną Biełową, do którego ma dojść w Całkiem nowym dniu, wcale nie spowoduje, że Pajączek dołączy do grupy New Avengers (dawnych Thunderbolts). Wręcz przeciwnie, heros ma działać na własną rękę i ze zbliżającym się zagrożeniem walczyć samodzielnie.

Pojawiły się także kolejne szczegóły grafik przedstawiających kostiumy postaci z Avengers: Doomsday, które miał zobaczyć jeden z internautów. Wyjawia on, że Rogers aka Kapitan Ameryka co prawda trzyma w dłoniach Mjolnir, ale jednocześnie ma na sobie "zwykłe ubranie". Doom z kolei "stoi prosto z zaciśniętymi pięściami", a Sam Wilson ma zmieniony strój Capa, bardziej kojarzący się z tym, który jego poprzednik nosił w filmie Zimowy żołnierz. Nie jest wykluczone, że Marvel pokazał rzeczone grafiki części fanów, aby lepiej przygotować do sprzedaży i wybrać materiały marketingowe.

Inny ze scooperów, MyTimeToShineHello, sugeruje, że rola Reeda Richardsa w przyszłorocznej odsłonie MCU jest "duża", a Mr. Fantastic będzie miał "wiele interakcji" z Doomem, być może początkowo uznając go za swojego sojusznika.

W rozmowie z Variety Famke Janssen, ekranowa Jean Grey z filmów o X-Menach studia Fox, po raz kolejny dała do zrozumienia, że w Doomsday jej nie zobaczymy. Aktorka dodała, że dziennikarze powtarzają pytanie o jej ewentualny udział w produkcji Marvela tak często, bo mogą "nie wierzyć" w jej słowa - sama zachęca, by "poczekać do premiery i samemu się o tym przekonać". Janssen o swoim potencjalnym powrocie do roli mutantki wypowiada się tym razem bardziej koncyliacyjnie, choć jednocześnie dodała, że nie ma żadnej rady dla nowej aktorki, która wcieli się w jej dawną postać.

Mający pojawić się w Avengers 5 Simu Liu, który wciela się w Shang-Chi, w ostatnim wywiadzie bierze w obronę cały gatunek superbohaterski. Jak sam to przedstawia:

Pojawiła się ostatnio moda, by cały ten gatunek hejtować. Myślę, że istnieją uzasadnione zarzuty dotyczące sposobu kręcenia filmów, sposobu, w jaki rozdysponowywane są budżety produkcyjne, jest tu kilka zasadnych uwag, ale nie wiem, czy ten pomysł krytykowania filmów o superbohaterach jako gatunku jest słuszny. Nie wiem, bo mówię to jako ktoś, kto uwielbiał je oglądać jako dziecko.

W ciągu kilku ostatnich dni w sieci pojawiły się też kolejne fejkowe i wykonane przy pomocy AI grafiki przedstawiające postacie z Doomsday, w tym Doktora Dooma w kostiumie, Thora z blizną na brodzie czy Lokiego. Serwis Comic Book Movie podzielił się z czytelnikami tekstem będącym analizą problemu, podchodząc do niego dwojako. Z jednej strony dziennikarze wychodzą z założenia, że w dobie spreparowanych materiałów promocyjnych część odbiorców zdecyduje się nie zwracać na nie uwagi, co pozwoli Marvelowi na podtrzymanie aury tajemnicy wokół filmu. Z drugiej jednak liczna grupa internautów weźmie fejkowe materiały za prawdziwe - później, konfrontując je jeszcze na etapie kampanii promocyjnej bądź w samym kinie z oficjalną wizją, może poczuć ogromne rozczarowanie.

Film Avengers: Doomsday trafi do kin 18 grudnia 2026 roku.