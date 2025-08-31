Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder

Steve Rogers w Avengers: Doomsday będzie miał o co walczyć. To może skruszyć serca fanów MCU

Według plotek Chris Evans ma powrócić jako Steve Rogers w Avengers: Doomsday. Oficjalnie nikt niczego nie ogłasza ani nie komentuje, jednak najnowsze przecieki ujawniają informacje o scenach, które właśnie kręcono na planie widowiska.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday Disney MCU
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
10. Poświęcenie Steve'a Rogersa w końcówce Pierwszego starcia. fot. Marvel Studios
Reklama

Czytaliśmy już o tym, że Avengers: Doomsday zabierze widzów do przeszłości, do której Steve Rogers udał się w Avengers: Koniec gry, by być z Peggy Carter. Według plotek ta decyzja Kapitana Ameryki miała dramatyczne konsekwencje - śmierć miliardów istot, ponieważ rozpoczęła kolizje multiwersum, w których alternatywne światy zderzają się ze sobą i są niszczone. Doktor Doom ma chcieć go zabić, by to zmienić. Nowa plotka sugeruje jednak, że motywacje Steve'a mogą być znacznie większe niż tylko naprawienie swojego błędu.

Avengers: Doomsday to największy film braci Russo. Marvel jednak rozczarował

Avengers: Doomsday - powrót Steve'a Rogersa

Według MyTimeToShineH w filmie Avengers: Doomsday Peggy Carter i Steve Rogers mają mieć dzieci. To oznacza, że dawny Kapitan Ameryka będzie mieć osobistą motywację, by wrócić do akcji i walczyć - będzie miał dla kogo. Nowe zdjęcia z planu mogą potwierdzać tę plotkę, bo widać na nich fotografie z epoki, w której Steve i Peggy żyją razem.

Thor w Avengers: Doomsday

Chris Hemsworth w rozmowie z BBC skomentował prace nad Avengers: Doomsday. W wywiadzie padło pytanie, czy film wprowadzi widzów do Thora 5.

- Nie wiem. Zobaczymy, w jakim kierunku pójdzie Avengers: Doomsday. Gdy o tym rozmawiamy, wciąż to rozgryzamy i sprawdzamy, w którą stronę mają podążać postacie. Kiedy pożegnaliśmy się w poprzednim filmie, nie wiedzieliśmy, czy będziemy mogli to jeszcze razem robić, a oto jesteśmy. Niektórzy, jak ja, wrócili, ale jest też dużo nowych osób.

Avengers: Doomsday - potwierdzone postacie

Robert Downey Jr. - Doktor Doom

arrow-left
Robert Downey Jr. - Doktor Doom
Źródło: Marvel
arrow-right

Avengers: Doomsday – premiera w grudniu 2026 roku w kinach.

Źródło: comicbookmovie.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday Disney MCU
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Skazany na śmierć
-

Seriale, które rozkochały widzów pierwszym sezonem. Kolejne już nie utrzymały poziomu

2 Frankenstein - zdjęcie z filmu w reżyserii Guilermo del Toro
-

Frankenstein - recenzje filmu Guillermo del Toro. Czy Netflix ma nowy oscarowy hit?

3 One Piece
-

Najlepsze postacie z anime One Piece. W TOP3 zaskakująca postać [RANKING]

4 John Wick
-

Najlepsze filmy w stylu Johna Wicka. Mają sceny akcji, które robią wrażenie

5 14. Lois Lane (Amy Adams)
-
Spoilery

Kogo gra Amy Adams w Star Wars: Starfighter? Fani mają swoją teorię

6 Chad Powers
-

Glen Powell w charakteryzacji. Zwiastun serialu Chad Powers

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e34

Running Man

s35e05

Ekipa z Essex

s09e01

Selviytyjät Suomi

s09e02

Selviytyjät Suomi

s01e04
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Gears of War: Reloaded

26

sie

Gra

Gears of War: Reloaded
Z krwi i ognia

27

sie

Książka

Z krwi i ognia
Wyjaśniamy morderstwa

27

sie

Książka

Wyjaśniamy morderstwa
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness

27

sie

Książka

Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

28

sie

Gra

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Daniel Bernhardt
Daniel Bernhardt

ur. 1965, kończy 60 lat

Sara Ramirez
Sara Ramirez

ur. 1975, kończy 50 lat

Kinga Preis
Kinga Preis

ur. 1971, kończy 54 lat

Marc Webb
Marc Webb

ur. 1974, kończy 51 lat

Richard Gere
Richard Gere

ur. 1949, kończy 76 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

3
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

5

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

6

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

7

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

8

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Lanberry niedawno nagrała duet z Marylą Rodowicz. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV