Steve Rogers w Avengers: Doomsday będzie miał o co walczyć. To może skruszyć serca fanów MCU
Według plotek Chris Evans ma powrócić jako Steve Rogers w Avengers: Doomsday. Oficjalnie nikt niczego nie ogłasza ani nie komentuje, jednak najnowsze przecieki ujawniają informacje o scenach, które właśnie kręcono na planie widowiska.
Czytaliśmy już o tym, że Avengers: Doomsday zabierze widzów do przeszłości, do której Steve Rogers udał się w Avengers: Koniec gry, by być z Peggy Carter. Według plotek ta decyzja Kapitana Ameryki miała dramatyczne konsekwencje - śmierć miliardów istot, ponieważ rozpoczęła kolizje multiwersum, w których alternatywne światy zderzają się ze sobą i są niszczone. Doktor Doom ma chcieć go zabić, by to zmienić. Nowa plotka sugeruje jednak, że motywacje Steve'a mogą być znacznie większe niż tylko naprawienie swojego błędu.
Avengers: Doomsday to największy film braci Russo. Marvel jednak rozczarował
Avengers: Doomsday - powrót Steve'a Rogersa
Według MyTimeToShineH w filmie Avengers: Doomsday Peggy Carter i Steve Rogers mają mieć dzieci. To oznacza, że dawny Kapitan Ameryka będzie mieć osobistą motywację, by wrócić do akcji i walczyć - będzie miał dla kogo. Nowe zdjęcia z planu mogą potwierdzać tę plotkę, bo widać na nich fotografie z epoki, w której Steve i Peggy żyją razem.
Thor w Avengers: Doomsday
Chris Hemsworth w rozmowie z BBC skomentował prace nad Avengers: Doomsday. W wywiadzie padło pytanie, czy film wprowadzi widzów do Thora 5.
Avengers: Doomsday - potwierdzone postacie
Avengers: Doomsday – premiera w grudniu 2026 roku w kinach.
Źródło: comicbookmovie.com
