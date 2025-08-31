Steve Rogers w Avengers: Doomsday będzie miał o co walczyć. To może skruszyć serca fanów MCU

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios

Czytaliśmy już o tym, że Avengers: Doomsday zabierze widzów do przeszłości, do której Steve Rogers udał się w Avengers: Koniec gry, by być z Peggy Carter. Według plotek ta decyzja Kapitana Ameryki miała dramatyczne konsekwencje - śmierć miliardów istot, ponieważ rozpoczęła kolizje multiwersum, w których alternatywne światy zderzają się ze sobą i są niszczone. Doktor Doom ma chcieć go zabić, by to zmienić. Nowa plotka sugeruje jednak, że motywacje Steve'a mogą być znacznie większe niż tylko naprawienie swojego błędu.

Avengers: Doomsday - powrót Steve'a Rogersa

Według MyTimeToShineH w filmie Avengers: Doomsday Peggy Carter i Steve Rogers mają mieć dzieci. To oznacza, że dawny Kapitan Ameryka będzie mieć osobistą motywację, by wrócić do akcji i walczyć - będzie miał dla kogo. Nowe zdjęcia z planu mogą potwierdzać tę plotkę, bo widać na nich fotografie z epoki, w której Steve i Peggy żyją razem.

Thor w Avengers: Doomsday

Chris Hemsworth w rozmowie z BBC skomentował prace nad Avengers: Doomsday. W wywiadzie padło pytanie, czy film wprowadzi widzów do Thora 5.

- Nie wiem. Zobaczymy, w jakim kierunku pójdzie Avengers: Doomsday. Gdy o tym rozmawiamy, wciąż to rozgryzamy i sprawdzamy, w którą stronę mają podążać postacie. Kiedy pożegnaliśmy się w poprzednim filmie, nie wiedzieliśmy, czy będziemy mogli to jeszcze razem robić, a oto jesteśmy. Niektórzy, jak ja, wrócili, ale jest też dużo nowych osób.

Avengers: Doomsday - potwierdzone postacie

Robert Downey Jr. - Doktor Doom

Avengers: Doomsday – premiera w grudniu 2026 roku w kinach.