placeholder
Reklama
placeholder

Efektowny trening sztuk walki do Avengers: Doomsday. Dubler usuwa wideo - jest też trolling Elektry

Dubler lidera Mścicieli w Avengers: Doomsday pokazał w sieci efektowane wideo przedstawiające trening sztuk walki do filmu - później materiał został usunięty w ekspresowym tempie. Z kolei Jennifer Garner zaprezentowała zdjęcie w kostiumie Elektry.
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday Jennifer Garner MCU
Jennifer Garner materiały prasowe
Reklama

Wczoraj do sieci trafiły dwa związane z Avengers: Doomsday materiały, które przynajmniej niektórych odbiorców mogły wprawić w konfuzję. Najpierw David Charles Warren III, od lat będący dublerem Anthony'ego Mackiego w roli Sama Wilsona w Kinowym Uniwersum Marvela, zaprezentował niezwykle efektowne wideo, w którym trenuje sztuki walki. Biorąc pod uwagę, jak szybko zostało ono usunięte z Instagrama, z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że to przygotowanie właśnie do występu w przyszłorocznej produkcji - i być może sugestia wielu pojedynków jeden na jeden nowego Kapitana Ameryki. 

Później jeszcze większą konsternację wśród fanów Marvela wywołała Jennifer Garner. Aktorka opublikowała na Instagramie zdjęcie w kostiumie Elektry, co zdawałoby się sugerować jej powrót do MCU w Avengers: Doomsday. Problem polega na tym, że zaprezentowany wczoraj materiał może pochodzić z planu zeszłorocznego Deadpool & Wolverine - świadczyłby o tym znajdujący się na krześle podpis "Eleven", który podczas prac nad ostatnim filmem o Pyskatym Najemniku był kryptonimem dla postaci Elektry. To dlatego część komentatorów uznała, że mamy tu do czynienia z trollingiem. 

Przypomnijmy, że wcześniej pojawiały się spekulacje, iż Deadpool w Doomsday będzie działał razem ze swoją drużyną, w skład której miałyby wchodzić niektóre postacie z zeszłorocznej produkcji Marvela - w tym kontekście najczęściej wymieniano właśnie Elektrę i Blade'a. 

Avengers: Doomsday - kogo (jeszcze) brakuje w obsadzie?

Chris Evans - Kapitan Ameryka bądź inna rola

arrow-left
Chris Evans - Kapitan Ameryka bądź inna rola
Źródło: Marvel
arrow-right

Film Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia przyszłego roku. 

Źródło: X

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday Jennifer Garner MCU
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi

Najnowsze

1 Robert Redford
-

Robert Redford nie żyje. Żegnamy legendę kina

2 Ricky Gervais
-

Kontrowersyjny komik wyśmiał przemówienie z gali Emmy. Komentarz został już usunięty

3 Wiedźmin
-
Exclusive

W 4. sezonie Wiedźmina Geralt przemówi głosem z gier. Mamy szczegóły

4 Wielka Warszawska
-

Pierwsza zapowiedź filmu Wielka Warszawska. Kiedy premiera?

5 Mortal Kombat 2 - driver
-

Superman opóźnił premierę Mortal Kombat 2? Warner Bros. może mieć asa w rękawie

6 The Housemaid
-

Sydney Sweeney kontra Amanda Seyfried. Zdjęcia i plakaty z thrillera The Housemaid

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e178

Moda na sukces

s05e04

Zbrodnie po sąsiedzku

s38e172

Zatoka serc

s42e07

s2025e181

Anderson Cooper 360

s2025e185

The Lead with Jake Tapper

s01e97
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

LEGO Voyagers

15

wrz

Gra

LEGO Voyagers
Humane

15

wrz

Film

Humane
Mass Effect: Gra Planszowa

17

wrz

Gra

Mass Effect: Gra Planszowa
Dying Light: The Beast

18

wrz

Gra

Dying Light: The Beast
Mort

18

wrz

Książka

Mort
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Alexis Bledel
Alexis Bledel

ur. 1981, kończy 44 lat

Mickey Rourke
Mickey Rourke

ur. 1952, kończy 73 lat

Madeline Zima
Madeline Zima

ur. 1985, kończy 40 lat

Maria Kowalska
Maria Kowalska

ur. 1996, kończy 29 lat

Max Minghella
Max Minghella

ur. 1985, kończy 40 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Na dobre i na złe
-

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

10

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV