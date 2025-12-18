Marvel pokaże nieoczekiwany "zwiastun" Avengers: Doomsday? Ma być skupiony na uwielbianej postaci

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W sieci raz po raz pojawiają się nowe informacje na temat Avengers: Doomsday. Choć na całym świecie odbywają się już pierwsze pokazy przedpremierowe Avatara 3, Marvel w dalszym ciągu nie ogłosił planu promocji swojego przyszłorocznego filmu. Inne światło na tę kwestię rzucił MyTimeToShineHello. Scooper twierdzi, że w rzeczywistości doczekamy się aż 5 "zwiastunów" produkcji MCU.

Cztery z nich mają być scenami promocyjnymi. Do sieci wyciekła już ta z Kapitanem Ameryką, bohaterem kolejnego materiału jest modlący się w lesie do Odyna Thor, natomiast dwie ostatnie są skupione na Lokim i Doomie. O obecności Lokiego w tym gronie wcześniej nie mówiono. Nie znamy też żadnych szczegółów rzeczonej sekwencji.

Istotne jest to, że po 4 wspomnianych wcześniej scenach pojawi się piąty już, tym razem pełnoprawny zwiastun. Miałby on zadebiutować w kinach na początku przyszłego roku, być może 1 bądź 8 stycznia. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy zakładać, że każdy z materiałów będzie trafiał do sieci od poniedziałku do środy - oczywiście mamy tu na myśli wycieki.

Z kolei reżyserzy Avengers: Doomsday, bracia Russo, opublikowali dziś na Instagramie wideo, w którym widzimy odliczanie do ustalonej dokładnie na 18 grudnia 2026 roku premiery filmu:

Na koniec dodajmy, że MyTimeToShineHello podzielił się jeszcze jedną rewelacją. Według niego Hayley Atwell ma zagrać w Doomsday "kilka wersji Peggy Carter". Wzrastają więc szanse na zobaczenie na ekranie uwielbianej przez fanów postaci Kapitan Carter.

