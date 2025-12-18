Reklama
Marvel pokaże nieoczekiwany "zwiastun" Avengers: Doomsday? Ma być skupiony na uwielbianej postaci

Nie jest wykluczone, że Marvel ostatecznie pokaże aż 5 "zwiastunów" Avengers: Doomsday. Pojawiają się głosy o skupionej na niezwykle popularnej postaci scenie promocyjnej, o której wcześniej nie mówiono. Bracia Russo podzielili się z kolei tajemniczym wideo.
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday loki MCU
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Avengers: Doomsday - grafika fanowska Marvel
W sieci raz po raz pojawiają się nowe informacje na temat Avengers: Doomsday. Choć na całym świecie odbywają się już pierwsze pokazy przedpremierowe Avatara 3, Marvel w dalszym ciągu nie ogłosił planu promocji swojego przyszłorocznego filmu. Inne światło na tę kwestię rzucił MyTimeToShineHello. Scooper twierdzi, że w rzeczywistości doczekamy się aż 5 "zwiastunów" produkcji MCU. 

Cztery z nich mają być scenami promocyjnymi. Do sieci wyciekła już ta z Kapitanem Ameryką, bohaterem kolejnego materiału jest modlący się w lesie do Odyna Thor, natomiast dwie ostatnie są skupione na Lokim i Doomie. O obecności Lokiego w tym gronie wcześniej nie mówiono. Nie znamy też żadnych szczegółów rzeczonej sekwencji. 

Istotne jest to, że po 4 wspomnianych wcześniej scenach pojawi się piąty już, tym razem pełnoprawny zwiastun. Miałby on zadebiutować w kinach na początku przyszłego roku, być może 1 bądź 8 stycznia. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy zakładać, że każdy z materiałów będzie trafiał do sieci od poniedziałku do środy - oczywiście mamy tu na myśli wycieki. 

Z kolei reżyserzy Avengers: Doomsday, bracia Russo, opublikowali dziś na Instagramie wideo, w którym widzimy odliczanie do ustalonej dokładnie na 18 grudnia 2026 roku premiery filmu:

Na koniec dodajmy, że MyTimeToShineHello podzielił się jeszcze jedną rewelacją. Według niego Hayley Atwell ma zagrać w Doomsday "kilka wersji Peggy Carter". Wzrastają więc szanse na zobaczenie na ekranie uwielbianej przez fanów postaci Kapitan Carter. 

Źródło: MyTimeToShineHello

