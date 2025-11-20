Opis zwiastuna Avengers: Doomsday robi furorę. Szokujący twist z żoną Dooma?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Mamy dziś dla Was szereg nowych informacji związanych z Avengers: Doomsday - powiedzieć, że część z nich jest szokująca, to właściwie nic nie powiedzieć. Prawdziwą furorę robi przede wszystkim rzekomy opis zwiastuna, którym dzieli się działający na X Majectic. Scooper twierdzi, że trailer, który zostanie pokazany przed Avatarem 3, ma trwać 1 minutę i 48 sekund. Niektóre z serwisów popkulturowych zwracają jednak uwagę, że nie wiemy, czy to faktycznie ostateczna wersja materiału, czy tylko jedna z przygotowanych przez Marvela opcji.

Tak ma wyglądać sam trailer:

Zwiastun rozpoczyna się od monologu Victora von Dooma, znanego również jako Doktor Doom (Robert Downey Jr.). Opowiada on o swoim życiu pełnym wyzwań i cierpienia. Później widzimy go na cmentarzu w deszczu, z zasłoniętą twarzą - ujęcie zostaje przerwane przez pojawienie się ognia, rzucając nieco światła na sylwetkę postaci i jej kostium. Kamera przesuwa się zgodnie z kierunkiem rozchodzenia się eksplozji, z offu słychać już cichy głos Lokiego (Tom Hiddleston). Thor (Chris Hemsworth) idzie przez rozległe wybrzeże, Sam Wilson (Anthony Mackie) i Reed Richards (Pedro Pascal) z przerażeniem wpatrują się w niebo, a Doktor Strange (Benedict Cumberbatch) biegnie przez ciemny pokój, gdy dwa wszechświaty zderzają się w ramach inkursji. Widać również, jak miasta na dwóch planetach ulegają zniszczeniu w tym samym momencie. Doom obiecuje przed samym sobą, że ucieknie ze śmiertelnej pułapki, w której był uwięziony. Pokazano liczne bitwy z udziałem samego Dooma, następnie znów słyszymy jego głos. Maska opada, odsłaniając twarz Dooma, która jest mocno oszpecona, możemy dojrzeć dużą bliznę i spaloną, przypominającą błoto fakturę skóry. Zwiastun kończy się sceną, w której Steve Rogers (Chris Evans) i Peggy Carter (Hayley Atwell) wyłaniają się z portalu w stylu członków TVA i patrzą prosto w kamerę.

Tożsamość postaci żony Dooma. Ana de Armas w Doomsday?

To jednak dopiero początek zaskakujących doniesień. Ogromną popularnością w sieci cieszy się zdjęcie, które podobno wykonano w siedzibie należącej do braci Russo firmy AGBO. Widzimy na nim manekiny 3 postaci wraz z ich strojami; są to Doom, Sue Storm i Franklin Richards. Na tej podstawie bardzo liczna grupa internautów snuje przypuszczenie, że w macierzystym świecie Dooma jego żoną był wariant Sue Storm, natomiast synem wariant Franklina Richardsa - to tłumaczyłoby, dlaczego złoczyńca w scenie po napisach Fantastycznej Czwórki głaskał po twarzy postać wyglądającą jak jego dziecko, być może próbując je porwać. Przypomnijmy, że według wielu scooperów rodzina antagonisty zginie w wypadku będącym konsekwencją działań Steve'a Rogersa z Avengers: Końca gry.

Rzeczone zdjęcie znajdziecie w poniższej galerii, podobnie jak grafiki przedstawiające kostiumy dwóch żeńskich wariantów Dooma (w sieci aż huczy od plotek, że jednym z nich, określonym roboczo jako "Lady Doom", będzie Ana de Armas) i Johnny'ego Storma. Autorem prac jest internauta, który w nieznanych okolicznościach miał widzieć materiały przedstawiające stroje wielu postaci z przyszłorocznego filmu i kolejnych produkcji MCU.

Avengers: Secret Wars miało być złożone z 2 części

Rewelacji związanych z nadchodzącymi projektami Marvela jest więcej:

scooper MyTimeToShineHello potwierdza, że Kevin Feige faktycznie rozważał podział Avengers: Secret Wars na dwie części, być może chcąc również wypuścić do kin 2 lub 3 filmy pomiędzy nimi i lepiej zapoznać odbiorców z Bitewnym Światem - nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie istniały takie plany;

kolejne źródła donoszą, że Spider-Man w wersji Tobeya Maguire'a pojawi się w Avengers: Doomsday

w przyszłorocznej odsłonie MCU zameldują się też Deadpool i Wolverine;

Robert Downey Jr. jako Doom ma być "jednym z najlepiej zagranych złoczyńców Marvela, jeśli nie najlepszym";

tajemnicza postać Sadie Sink odciśnie piętno na Doomsday i Secret Wars, choć z jej bohaterką związany jest niewyjawiony "zwrot akcji".

Postacie, które mają pojawić się w Doomsday według ostatnich spekulacji

Produkcja Avengers: Doomsday trafi do kin 18 grudnia przyszłego roku.