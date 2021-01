Avengers - fan odtworzył ikoniczną scenę. W rolach Lokiego i Hulka bohaterowie Ulicy Sezamkowej

fot. screen z filmu

Filmy z marvelowskiego universum dostarczyły wielu ikonicznych momentów, które zainspirowały fanów do wszelkiego rodzaju przeróbek czy parodii. Avengers nie jest w tej kwestii wyjątkiem. Jedną z najsłynniejszych scen z filmu Jossa Whedona z 2012 roku jest z pewnością ta, w której dochodzi do starcia granego przez Toma Hiddlestona Lokiego oraz Hulka portretowanego przez Marka Ruffalo. Nic dziwnego, że i ten filmowy moment doczekał się świetnej fanowskiej wersji. Ostatnio do sieci trafiło bowiem zamieszczone przez użytkownika mh_envy wideo, będące odtworzeniem tej sytuacji w nieco innym kontekście. Wspomniani bohaterowie przedstawieni zostali jako bohaterowie Ulicy Sezamowej. W parodii Bert wcielił się w Lokiego, zaś "rola" Hulka przypadła Ciasteczkowemu Potworowi.

Poniżej możecie zobaczyć, co z tego wyszło.

Jak Wam się podoba parodia sceny z Avengers z udziałem bohaterów Ulicy Sezamkowej?