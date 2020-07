Avengers: Koniec gry - komiksowy Thanos przewidział los Ziemi 29 lat przed filmem

Marvel

Przed i po premierze filmów Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry toczyliśmy niezliczone spory na temat tego, czy motywacje ekranowego Thanosa mają rację bytu - przypomnijmy, że dążąc do wymazania połowy istnienia w uniwersum, chciał on po prostu zaprowadzić równowagę na kosmiczną skalę. Mało kto jednak wie, że Szalony Tytan przewidział los Ziemi nie tylko przed powstaniem MCU, ale również przed komiksową Rękawicą Nieskończoności, którą inspirowali się odpowiedzialni za projekty Marvel Studios.

W wydanym w 1990 roku zeszycie Silver Surfer #35 (jego scenarzystą był późniejszy autor Rękawicy, Jim Starlin) Thanos powrócił do żywych, by następnie przedyskutować kondycję całego wszechświata w rozmowie z tytułowym bohaterem historii. Już wówczas twierdził on, że istnieje ogromny brak równowagi pomiędzy życiem i śmiercią w kosmosie. Za przykład chciał wskazać właśnie naszą planetę, na którą przetransportował i siebie, i Norrina Radda.

Krok po kroku Szalony Tytan pokazywał Silver Surferowi trawiące Ziemię przeludnienie, zanieczyszczenia, niszczoną naturę, dymy unoszące się nad fabrykami i skutki eksplozji nuklearnych. Thanos przekonywał rozmówcę, że los naszej planety jest nieuchronny - znalazła się ona na skraju destrukcji, a ziemskie życie albo wyginie, albo zostanie zdziesiątkowane. Silver Surfer starał się oddalić te zarzuty, zakładając, że Avengers nigdy nie dopuszczą do katastrofy. Złoczyńca pozostawał na ten argument niewzruszony; w jego ocenie herosi tak bardzo skupili się na pomocy i ratowaniu innych kosmicznych ras, że zapomnieli o tej im najbliższej.

Innymi słowy: Thanos w komiksach już trzy dekady temu zakładał, że wybicie połowy istnienia we wszechświecie i powrót kosmicznej równowagi będzie dla Ziemi nie destrukcją, a po prostu przysługą. Amerykańskie portale popkulturowe przekonują w dodatku, że intuicja Starlina w kwestii przewidywania dalszych losów naszej planety była czymś znacznie większym niż rozwiązaniem fabularnym - słowa Thanosa z dzisiejszej perspektywy możemy odczytywać raczej jako epitafium dla natury i życia jako takiego tudzież zabraniu głosu w dyskusji nad kondycją ziemskiego środowiska.