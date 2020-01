Avengers: Koniec gry kontra Arrowverse. Producent odpowiada na porównania

Arrowverse doczekał się wielkiego crossovera zatytułowanego Kryzys na Nieskończonych Ziemiach. W mediach oraz w opiniach widzów można znaleźć pojawiające się porównania do Avengers: Koniec gry, który naturalnie wypadają niekorzystnie dla seriali.

Marc Guggenheim, jeden z producentów Arrowverse, uważa, że jest to niesprawiedliwe, ponieważ różnica w budżetach jest ogromna. Do tego odnosi się do pytań o to, jaki będzie kolejny crossover. Czy da się to przebić?

Tak tłumaczy:

- Nienawidzę porównań do Avengers: Koniec gry, ponieważ nie są one fair. Pracujemy z budżetem, który ekipa Endgame pewnie wydaje na catering, a poza tym Marvel nie wprowadził na ekrany Końca gry 2 po Endgame. Trzeba zbudować historię, dla której to wydarzenie będzie kulminacją. Wszyscy zgadzamy się co do jednego - na pewno nie będziemy robić czegoś tak wielkiego realizacyjnie w kolejnym roku. Rozmawiałem z Markiem Pedowitzem (szef stacji, przyp. red.) o tym, byśmy w crossoverach powrócili do korzeni seriali. Zostawię to fanom, by mogli interpretować te słowa.

