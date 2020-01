Flash z Ligi Sprawiedliwości w Arrowverse. Kto wpadł na ten pomysł?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Arrowverse to telewizyjne uniwersum, na które składają się Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Black Lightning, Batwoman oraz Arrow. Po crossoverze zatytułowanym Kryzys na Nieskończonych Ziemiach wygląda na to, że wszystkie komiksowe produkcje oparte na DC Comics są w jednym multiwersum. Takim sposobem doszło do szokującego cameo, które sprawiło, że fani oszaleli - Ezra Miller pojawił się w serialu jako kinowy Flash, którego grał w filmie Batman v Superman: Świt sprawiedliwości oraz Lidze Sprawiedliwości.

Portal Variety porozmawiał z showrunnerem Marcem Guggenheimem, chcąc dowiedzieć się, jak do tego doszło. Ku zaskoczeniu wszystkich, w dobie wycieków scenariuszy i informacji, ten detal nie pojawił się w sieci przed premierą. Kinowy Flash zjawił się w 8. odcinku 8. sezonu Arrow, który był czwartą częścią crossoveru.

Flash - Ezra Miller trafił do świata serialu

Okazuje się, że był to dodatek na ostatnią chwilę po tym, gdy wszystkie odcinki zostały już zrealizowane. Trwał etap postprodukcji, gdy Marc Guggenheim dostał szokujący telefon.

- Zadzwonił do mnie szef Warner Bros Peter Roth i powiedział: "Wiem, że już zamknęliście temat, ale czy możecie wsadzić Ezrę do crossovera?". Na co mu odpowiedziałem: "Tak, jeśli mówisz, że Ezra Miller może być w crossoverze, mogę to zrobić!". Zadzwoniłem do Erica Wallace'a, który jest showrunnerem Flasha, a on skontaktował się z Grantem Gustinem, ponieważ mieliśmy jedną obawę - nie chcemy tego zrobić, jeśli Grant nie będzie nas w 100% popierać. Na szczęście był na tak i podszedł do tego niesamowicie entuzjastycznie. Potem rozmawialiśmy z Ezrą Millerem i opowiedzieliśmy o pomyśle na scenę, którą napisałem. Bardzo mu się spodobała. Zebraliśmy ekipę na planie Flasha i to nakręciliśmy. Ku naszemu zaskoczeniu, nikt nie zauważył, że Ezra Miller jest w Vancouver i nikt z ekipy filmowej nie zdradził tej tajemnicy, co bardzo doceniam. Udało nam się zaskoczyć widzów.

Crossover zmienił Arrowverse nie do poznania, ponieważ połączono wszystkie Ziemie seriali produkowanych przez The CW w jeden świat. Multiwersum nadal istnieje i są tam bohaterowie seriali innych stacji i platform oraz komiksowych filmów. Wiedzieli rok wcześniej, że tak chcą poprowadzić tę historię. Tak powstała tzw. Earth Prime.

Guggenheim nie chce odpowiedzieć, czy scena z "wymazywanym" kinowym Flashem oznacza, że nie jest on częścią telewizyjnego świata, aczkolwiek widać, że wie, jakie są plany. Wydaje się, że jest coś więcej na rzeczy, skoro Warner Bros. chciał go umieścić w crossoverze.

- Odpowiedź na to pytanie pozostawiam w rękach Warner Bros. i DC. Mają cudowną wizję nie tylko dla Flasha Ezry, ale dla całego uniwersum DC. Trzeba tam porozmawiać z Jimem Lee.

Arrow - czemu Oliver Queen zginął?

Okazuje się, że twórcy mieli taką wizję od lat na koniec Arrow. Guggenheim rozmawiał o tym ze Stephenem Amellem wiele lat wcześniej i byli zgodni co do tego pomysłu. Chcieli też wykorzystać ten zabieg, aby naprawdę zaskoczyć widzów. Ma świadomość, że Oliver już nie żyje i nikt go nie wskrzesi, ale mają określony plan, jak pożegnać seriale w finale Arrow.

W nadchodzących odcinkach Arrowverse zobaczymy, co jeszcze zmieniło się po reboocie. Producent zapowiada wiele zaskakujących i dziwnych nowości. Między innymi widzowie dowiedzą się, jaka wersja Laurel pozostała przy życiu.

Jak będzie wyglądać sytuacja poszczególnych seriali, skoro wszyscy mieszkają teraz na jednej Ziemi? Czy bohaterowie będą sobie pomagać gościnnie?

- Z tym samym mierzy się MCU w każdym filmie. Lubię Iron Mana 3, ale dlaczego Tony Stark nie wezwał na pomoc Avengers? Myśleliśmy nad tym problemem od kiedy przedstawiliśmy Flasha w Arrowverse. Dlaczego Oliver nie wezwie swoich kumpli z mocami? Rozwiązywaliśmy ten problem do tej pory w taki sposób, że kiedy to pasowało do historii, zadawaliśmy pytanie: "Dlaczego nie wezwiesz innego bohatera do pomocy?" i dawaliśmy wyjaśnienie. To rozwiązanie będzie nadal stosowane.