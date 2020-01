Arrowverse - kim jest tajemniczy Gleek z finału Kryzysy na Nieskończonych Ziemiach?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Arrowverse ma tajemnicze plany na przyszłość. W piątej części Kryzysu na Nieskończonych Ziemiach, która miała miejsce w premierze 5. sezonu Legends of Tomorrow pojawiła się na końcu sugestywna scena odnośnie czegoś ważnego. Ostatnie ujęcie było zbliżeniem na klatkę, z której coś uciekło... coś o nazwie GLEEK. Z serialu możemy wywnioskować, że prawdopodobnie jest to jakaś małpka z mocami.

Kim jest Gleek?

Gleek jest niebieską małpką z innej planety, która została przedstawiona w serialu The All-New Superfriends Hour pod koniec lat 70. Była to produkcja firmy Hanna-Barbera oparta na komiksach o Lidze Sprawiedliwości. Gleek był zwierzakiem należącym do bliźniąt Zana i Jayny zwanych Wonder Twins.

Gleek był znany z tego, że lubił psocić, więc zapewniał widzom dawkę humoru. Rozumiał ludzką mowę i był również inteligentny. Miał niezwykle silny chwytny ogon oraz obsesję na punkcie bananów.

Później pojawiał się również w DC Comics w spin-offie serialu animowanego oraz w 2019 roku w limitowanej serii Wonder Twins. W nowej wersji jest on bardziej realistyczny z wyglądu, ponieważ rysownicy oparli go na kapucynce, czyli na znanej rasie małpek.

Gleek

Gdzie pojawi się Gleek?

Marc Guggenheim, jeden z producentów Arrowverse, w rozmowie z Variety potwierdził, że mają jakieś plany dla tej postaci, ale jeszcze nie podjęli decyzji, w jakim serialu on się pojawi. Przyznał, że we wcześniejszej wersji scenariusza chcieli od razu pokazać go i bliźniaki.

Portal screenrant.com spekuluje, że najprawdopodobniej zagości on w Legends of Tomorrow, ponieważ ten serial ma więcej dystansu do wielu rzeczy i tam pojawiają się różne dziwności. Nie wiadomo, czy jest to tylko easter egg z małym wątkiem na przyszłość, czy coś większego.