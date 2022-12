Avengers w MCU - kto w nowym składzie? Ekranowy Kang sugeruje obecność 2 postaci

Instagram/artoftimetravel/Marvel

Spekulacje na temat tego, kto wejdzie w skład nowej grupy Avengers w MCU nie mają końca. Według ostatnich doniesień w drużynie, która zmierzy się z tytułowym złoczyńcą w filmie Avengers: The Kang Dynasty, mieliby znaleźć się m.in. Sam Wilson/Kapitan Ameryka, Shang-Chi oraz Shuri/Czarna Pantera. Wiele wskazuje jednak na to, że wśród Najpotężniejszych Bohaterów na Ziemi pojawi się znacznie więcej postaci.

Taka sugestia płynie z niedawnego wywiadu, którego udzielił Jonathan Majors, ekranowy Kang. W rozmowie z Somos Geeks mówi on wprost o "nowej grupie Avengers" w kontekście aktorów i aktorek, z którymi będzie pracował na planie. Poza portretującą Shuri Letitią Wright wymienił on więc także Florence Pugh, co może wyraźnie sugerować, że grana przez nią Jelena Biełowa ostatecznie znajdzie się w składzie Mścicieli.

Na tym jednak nie koniec. W dalszej części wywiadu Majors, znów odwołując się do "nadejścia nowej drużyny Avengers", mówi również o Anthonym Ramosie. Przypomnijmy, że ten ostatni w przyszłorocznym serialu Ironheart po raz pierwszy sportretuje Parkera Robbinsa, znanego komiksowym fanom pod pseudonimem The Hood.

Wypowiedź Majorsa jest o tyle zaskakująca, że mówimy to o marvelowskim złoczyńcy i słudze Dormammu, który po spotkaniu z demonem Nisanti zyskał obdarzone nadnaturalnymi właściwościami i umożliwiające choćby lewitację czy niewidzialność buty i pelerynę z kapturem. Po tym zdarzeniu Robbins uformował nawet własną grupę przestępczą, która siała spustoszenie w Nowym Jorku.

Film Avengers: The Kang Dynasty wejdzie na ekrany kin 2 maja 2025 roku.