Dziwaczni Avengers i Marvel spotykający Wesa Andersona. Sztuczna inteligencja przeszła samą siebie

Adam Hall/Instagram/digiguru/Midjourney

Kto stworzyłby najdziwaczniejszy film o Avengers w historii? Wygląda na to, że sztuczna inteligencja na tym polu nie miałaby sobie równych. W sieci pojawiły się prace, na których możemy zobaczyć słynne postacie z produkcji Marvel Studios pokazane w charakterystycznym stylu wyjętym żywcem z dzieł Wesa Andersona, przemielone jeszcze przez konwencję typową dla ekranowych opowieści z początku lat 80.

Autorem grafik jest Adam Hall, który działa na Instagramie pod pseudonimem @digiguru. Do ich wykonania wykorzystał on oparty na sztucznej inteligencji i cieszący się w ostatnim czasie ogromną popularnością program Midjourney. Efekt jest tak powalający, że na swoim koncie na Instagramie wspomnieli o nim nawet bracia Russo, reżyserzy Wojny bez granic i Końca gry, pytający, "gdzie można zobaczyć ten film?".

Co wyszłoby więc z połączenia historii o Avengers i tonacji typowej dla produkcji Andersona? No cóż, wyraźnie odchudzony Thanos z zapuszczoną brodą, Ant-Man w stroju przywodzącym na myśl czasy zimnej wojny, Kapitan Ameryka z kamienną twarzą na sali sądowej czy Strażnicy Galaktyki z dwoma szopami Rocketami wyglądający tak, jakby Stanley Kubrick wypożyczył ich z filmu 2001: Odyseja kosmiczna - to wszystko jest dopiero początkiem. Spójrzcie sami:

Dziwaczni Avengers - sztuczna inteligencja łączy postacie Marvela ze stylem Wesa Andersona

The Avengers (1980) w reżyserii Wesa Andersona - prace sztucznej inteligencji

To nie pierwszy raz, gdy sztuczna inteligencja tworzy naprawdę dziwaczne prace. Poniżej dwa przykłady:

Sztuczna inteligencja - hiperrealistyczni Simpsonowie

Homer Simpson

AI zamieniła słynnych aktorów w Hulka

Danny Trejo