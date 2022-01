Avengers - kto jest największym z Mścicieli w historii? Odpowiedź może Was zaskoczyć

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Dom Pomysłów zaprezentował plansze promujące zeszyt Avengers #52, kolejną odsłonę serii, w której Najpotężniejsi Herosi na Ziemi mierzą się aktualnie z drużyną Mistrzów Zła z całego multiwersum. Jedna ze scen nadchodzącego komiksu da odpowiedź na pytanie, kto jest największym z Mścicieli w historii - i najprawdopodobniej nie jest to postać, o której pomyślicie w pierwszej kolejności.

Zapowiedź opowieści pokazuje sekwencję, w ramach której Kapitan Marvel i Kapitan Ameryka natrafią na grupę Deathloków, podróżujących przez czas cyborgów, mających stać na straży wieloświata. Co ciekawe, wbrew przypuszczeniom Carol Danvers i Steve'a Rogersa przybyli oni wyłącznie po to, aby uzyskać pomoc ze strony "największego z Avengers tej ery" ("era" ma odnosić się do obecnie trwającej wersji kosmosu). Gdy Kapitan Marvel pomyśli, że Deathlokowie mają na myśli ją samą, jeden z cyborgów wyjawi, iż w rzeczywistości chodzi o Starbrand, "wspaniałą Gwiazdę Polarną całego multiwersum".

Na przestrzeni dekad kilka postaci korzystało z mocy Starbranda, kosmicznej siły o niemal nieograniczonym możliwościach. Aktualnie jest to mała dziewczynka o imieniu Brandy, która narodziła się ze wspomnianą wyżej potęgą i została wychowana przez Avengers i Strażników Galaktyki po śmierci swojej matki.

Wszystko wskazuje na to, że Deathlokowie zwrócili się o pomoc za późno - Black Skull i Ghost Goblin z Mistrzów Zła Multiwersum wymordowali bowiem całą armię cyborgów. Zobaczcie sami:

Zeszyt Avengers #52 zadebiutuje w USA już w najbliższą środę, 19 stycznia.