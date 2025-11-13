Marvel

Z medialnych doniesień i wypowiedzi aktorów biorących udział w produkcji dowiedzieliśmy się, że zdjęcia do Avengers: Doomsday zostały zakończone jakiś czas temu. Wiadomo jednak, że nie oznacza to końca prac. Teraz rozpocznie się intensywny okres post-produkcji i szlifowania efektów specjalnych. Cała ekipa ma jeszcze sporo czasu do premiery w grudniu 2026 roku. Często przewijało się jednak pytanie o dokrętki, czyli zdjęcia dodatkowe, które w przypadku tak dużych blockbusterów są czymś normalnym i spodziewanym. The Hollywood Reporter udzielił odpowiedzi na to pytanie.

Avengers: Doomsday Avengers: Secret Wars Bracia Russo oficjalnie rozpoczęli post-produkcję. Zdjęcia dodatkowe mają planowo się rozpocząć jesienią 2026 roku. Będą miały miejsce przed rozpoczęciem zdjęć na planie, które zaplanowano na lato 2026 roku. - tak brzmi oficjalny komunikat The Hollywood Reporter.

Wygląda na to, że wszystko na planie superprodukcji Marvela przebiega sprawnie i zgodnie z planem. Jeśli nic nie ulegnie zmianie, to daty premier zaplanowane na grudzień 2026 i 2027 roku nie powinny być zagrożone. Decyzja o dokrętkach planowanych w podobnym czasie, co oficjalne zdjęcia do kolejnej części Avengers, też nie powinny dziwić - pomoże to w dokładnym połączeniu obu produkcji i zadbaniu o najmniejsze detale.

