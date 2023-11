Avengers: The Kang Dynasty ma scenarzystę. Znacie go z hitów MCU

Źródło: Marvel

Jak donosi Deadline, scenarzystą filmu Avengers: The Kang Dynasty został Michael Waldron, którego znamy jako twórcę pierwszego sezonu Lokiego oraz osobę odpowiedzialną za scenariusz widowiska Doktor Strange w multiwersum obłędu. Co więcej, on od miesięcy tworzy też scenariusz szóstej części franczyzy, czyli Avengers: Secret Wars. Tym samym Marvel Studios tą decyzją dementuje plotki o tym, jakoby Waldron już nie pracował w MCU i chcieliby kompletnie zrezygnować z postaci Kanga.

Avengers 5 - co wiemy?

Do tej pory reżyserem widowiska był Destin Daniel Cretton, który wcześniej stworzył Shang-Chi. Filmowiec jednak podjął decyzję o zrezygnowaniu z tego projektu, by skupić się na innych, które tworzy w MCU. A są to Shang-Chi 2 oraz serial Wonder Man. Dlatego też Avengers: The Kang Dynasty na tę chwilę nie ma reżysera.

Michael Waldron ma lata na to, by napisać i dopracować teksty obu filmów o Avengers, które mają być finałem Sagi Multiwersum. Piąta część ma premierę 1 maja 2026 roku, a Secret Wars pojawi się w 2027 roku. Waldron swego czasu miał też napisać Gwiezdne Wojny produkowane przez szefa MCU, Kevina Feige, ale ten potwierdził, że ten projekt nie powstanie.